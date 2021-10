Ci risiamo. I primi esemplari di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro stanno arrivando nelle mani degli utenti, e nel breve volgere di poche ore in Rete sono apparse le prime segnalazioni relative a strani comportamenti dei nuovi smartphone. Al momento, in realtà, le segnalazioni riguardano solo alcuni Pixel 6, anche se il numero è esiguo e potrebbe trattarsi dei classici problemi casuali.

Due sono le tipologie di segnalazioni che stanno circolando in queste ore, una che sembra comune alla maggior parte degli smartphone in commercio e una invece piuttosto insolita. Nel tweet sottostante, un utente segnala strane colorazioni rosa e verdi utilizzando lo smartphone a una determinata angolazione, con delle fasce di diversa colorazione che non sono perfettamente visibili nelle immagini.

@MaxWinebach @ArtemR @brenmadd have you heard of anyone saying the pixel 6 screen has weird viewing angles with different pink and green tint? Hard to see here, but even slight off access the screen has two different tints. It's not static. pic.twitter.com/nCNzSnb8HD

Al momento questa sembra essere la sola segnalazione relativa a strane colorazioni dello schermo, quindi potrebbe tranquillamente trattarsi di un caso isolato. In passato Google era stata pesantemente criticata per la scelta dei pannelli sui Pixel, che spesso si sono rivelati al di sotto delle aspettative, per cui è probabile che la compagnia californiana abbia deciso di scegliere un produttore in grado di assicurare una migliore qualità.

Ben più strano e diffuso è invece il problema che si presenta premendo il tasto di accensione quando lo smartphone è spento. Sullo schermo appare infatti uno sfarfallio con righe verdi che attraversano lo schermo, un glitch che però non appare quando lo smartphone è acceso e bloccato. Va inoltre detto che il problema si verifica solamente con una breve pressione del tasto di accensione, mentre una pressione prolungata, necessaria per accendere il dispositivo, non crea alcun tipo di glitch.

Here come the Pixel 6 glitches that only Google is capable of letting slide through QA and manufacturing every year.

Note that someone says it's happening to them even when the phone is not off, but I don't have mine yet to check.https://t.co/k2tuUz56K2 pic.twitter.com/uxveL1gJVl

