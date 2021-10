Questa notte tantissime persone in tutto il Mondo festeggeranno Halloween e il team di Google ha deciso di sfruttare l’occasione per pubblicare un nuovo video promo per gli smartphone Google Pixel 6 dedicato a questa “spaventosa” ricorrenza.

In particolare, il nuovo video promozionale pubblicato su YouTube dal colosso di Mountain View si sofferma sulle potenzialità del comparto fotografico dei nuovi smartphone di Google e ciò sia per quanto riguarda l’aspetto hardware che quello software.

In tal senso, è la funzionalità Night Sight la vera protagonista del video: grazie a questa funzionalità, infatti, è possibile realizzare degli scatti notturni che solo pochi altri smartphone della concorrenza sono in grado di garantire.

Il nuovo video promo di Google Pixel 6

Il video, intitolato “Nightmare on Night Sight: #TeamPixel Goes Ghost Hunting With Pixel 6″, racconta l’avventura vissuta dai due fotografi Alex e Nick, mandati dal colosso di Mountain View a Bodie, in California, in passato una fiorente cittadina della “corsa all’oro” nel diciannovesimo secolo e ora una città fantasma in piena regola.

E così, in una notte spettrale, i due fotografi armati di Google Pixel 6 e Night Sight proveranno a scoprire se in questa sinistra location ci sia qualcosa di soprannaturale.

Lanciati ufficialmente il 19 ottobre, Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro in questi giorni hanno già avuto modo di dare un assaggio delle grandi potenzialità che il loro comparto imaging ha da offrire, così come da tradizione per gli smartphone del colosso di Mountain View.

Ricordiamo che il modello “base” può contare su un sensore primario da 50 megapixel (con apertura f/1.85 e pixel da 1,12 micron) e su un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (con apertura f/2.2) mentre sulla versione “Pro” c’è anche un sensore periscopico da 48 megapixel (con apertura f/3.5 e zoom ottico 4x).

Per l’esordio ufficiale in Italia dei due smartphone di Google ci sarà da attendere fino al prossimo anno. I più impazienti, tuttavia, possono rivolgersi ad Amazon.