Come abbiamo visto, tra le novità Disney+ di novembre 2021 è in arrivo Hawkeye, la nuova serie TV ambientata nel MCU con protagonista Occhio di Falco. Per gli amanti delle curiosità, nell’ultimo trailer diffuso il supereroe interpretato da Jeremy Renner utilizza ancora il suo “fidato” Google Pixel 3: ricordate dove lo avevamo già visto?

Google Pixel 3 ancora tra le mani di Jeremy Renner in Hawkeye

Hawkeye è la quarta serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe lanciata su Disney+ dopo WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki. Nelle scorse ore è stato lanciato un nuovo breve “Event trailer” della durata di un minuto, all’interno del quale i più attenti avranno notato un dettaglio curioso: al trentesimo secondo del video si può vedere Jeremy Renner, Occhio di Falco in persona, utilizzare un Google Pixel 3 per una breve telefonata.

Facendo un salto indietro, possiamo notare come sia lo stesso smartphone utilizzato in diverse occasioni nel film Avengers: Endgame del 2019, anche dallo stesso personaggio: più precisamente (attenzione allo SPOILER, ma immaginiamo che ormai lo abbiate visto) dopo che Hulk schiocca le dita col Guanto dell’Infinito per riportare tutti indietro, quando Occhio di Falco riceve una telefonata dalla moglie precedentemente vittima del Blip.

Curiosamente, visto ciò che accade subito dopo, il Google Pixel 3 dovrebbe essere andato distrutto: che Hawkeye si trovasse così bene da averne comprato un altro? Chissà se si deciderà a passare a Google Pixel 6 o Google Pixel 6 Pro. Se volete dare uno sguardo al trailer potete trovarlo qui di seguito: lo smartphone compare al secondo 30.

