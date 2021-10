Dopo le proposte del Samsung Shop per l’acquisto dei pieghevoli, entra in gioco anche Unieuro, che lancia un’interessante offerta per Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Lo smartphone è acquistabile con più di 500 euro di sconto rispetto al prezzo di listino!

Samsung Galaxy Z Fold3 5G in offerta da Unieuro con coupon

Mentre sul Samsung Shop Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G sono in promozione grazie a un codice sconto di 200 euro, Unieuro decide di spingersi oltre con il primo, facendo scendere il prezzo di acquisto di 510 euro rispetto al listino. Samsung Galaxy Z Fold3 5G parte infatti da 1339 euro nella colorazione nera, una cifra alta ma decisamente più conveniente di quella iniziale (1849 euro).

Per poter acquistare lo smartphone pieghevole a questa cifra è necessario approfittare del ribasso già disponibile (1539 euro) e combinarlo con un coupon: basta digitare “200FOLD” all’interno del campo dedicato nel carrello per vedere scendere il prezzo di altri 200 euro, arrivando così a 1339 euro.

In più, lo shop online di Unieuro fa parte dei rivenditori aderenti all’iniziativa “Metti Galaxy alla prova“, che consente di registrare Galaxy Z Fold3 5G sul sito dedicato e provarlo per 60 giorni: chi non è soddisfatto più restituirlo ricevendo il rimborso di quanto speso, a patto che non ci siano danni evidenti.

Se siete interessati ad acquistare Samsung Galaxy Z Fold3 5G a 1339 euro potete seguire il link qui sotto al negozio online Unieuro. Vi ricordiamo che si avvicinano le offerte del Black Friday 2021: potete già iniziare a salvare tra i preferiti le nostre pagine dedicate.

