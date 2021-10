ho.Mobile tenta i clienti Kena Mobile con l’offerta da 70 GB a 7,99 euro al mese

È disponibile da oggi, per rispondere all’offensiva di Kena Mobile, la nuova aggressiva offerta di ho. Mobile, l’operatore mobile virtuale di VEI S.r.l. (una società del gruppo Vodafone), che mette sul piatto un bundle estremamente ghiotto, con ben 70 GB, ad un prezzo da leccarsi i baffi.

Ho 7,99: minuti, SMS e 70 GB a 7,99 euro al mese

Per chi non sapesse di cosa parliamo, Ho 7,99 include, al costo mensile di 7,99 euro, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobile) e ben 70 GB di traffico internet con una connettività 4G Basic limitata a 30Mbps in download e upload. L’offerta prevede un costo per SIM e attivazione pari a 0,99 euro al quale aggiungere 10 euro per la prima ricarica, da cui sarà tuttavia scalato il primo rinnovo di 7,99 euro (NdR, sarà 10,99 euro quindi come il costo totale).

Occorre ricordare che l’opzione ha un costo di 9,99 euro al mese solo per i clienti provenienti da Kena Mobile e – anche in questo caso – la portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti si perderà lo sconto e l’offerta si rinnoverà a un costo maggiore.

Le modalità d’attivazione per ho. Mobile sono le solite, vale a dire online, con la possibilità di scegliere il ritiro della SIM in edicola o la consegna a casa tramite PosteItaliane, oppure direttamente in negozi fisici. Allora sareste interessanti a questa offerta o magari preferite la Very Special?