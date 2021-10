Si chiama Kena 7,99 Super ed è una nuova interessante offerta studiata da Kena Mobile per convincere i clienti di alcuni operatori telefonici a effettuare il passaggio a questo portando il proprio numero e attivando un piano all inclusive.

Tutte le caratteristiche di Kena 7,99 Super

Kena 7,99 Super mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico dati sotto copertura 4G (con velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload su rete TIM) al costo di 7,99 euro al mese.

Questa nuova offerta di Kena Mobile potrà essere attivata a partire da venerdì 8 ottobre 2021 da chi effettua la portabilità del proprio numero e proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Lycamobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile.

Per Kena 7,99 l’operatore telefonico non richiede un contributo di attivazione né il costo della SIM: in pratica, all’atto dell’attivazione sarà necessario pagare 10 euro, cifra che comprende il canone del primo mese dell’offerta (pari a 7,99 euro), con un credito telefonico residuo di 2,01 euro.



Tra i servizi inclusi vi è la possibilità di scegliere se attivare senza costi aggiuntivi l’ascolto della Segreteria Telefonica oppure gli SMS Lo Sai e Chiama Ora mentre in caso di superamento della soglia del traffico dati incluso la navigazione viene bloccata.

Kena 7,99 Super può anche essere sfruttata in roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito con un tetto mensile di 4,5 Giga (e soltanto sotto copertura 3G) e senza limiti per quanto riguarda le chiamate e gli SMS.

Potete trovare tutte le offerte di Kena Mobile seguendo questo link.

