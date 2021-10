TIM e Google stringono una partnership davvero molto interessante per offrire agli utenti dell’operatore mobile la possibilità di sottoscrivere offerte TIM con Google One gratis o in prova per tre mesi.

Per chi non sapesse cosa sia Google One, si tratta di un comodo servizio in abbonamento che permette di usufruire di uno spazio di archiviazione da 100 GB o più al mese da utilizzare su Google Drive, Gmail o Google Foto.

Le offerte di TIM che includono Google One

Ecco le offerte TIM che includono il servizio di Google:

TIM Super 5G e TIM Unlimited 5G: entrambe includo Google One in maniera completamente gratuita con 100 GB di spazio di archiviazione;

TIM Super 4G, TIM Super Young 5G e Supergiga: queste offerte permettono di provare Google One per tre mesi con 100 GB di spazio di archiviazione.

Allo scadere dei tre mesi di Google One, il servizio del colosso di Mountain View si disattiverà automaticamente; in ogni caso, però, un SMS informativo informerà gli utenti della possibilità di continuare a usufruire del servizio al costo di 1,99 euro al mese con pagamento tramite credito residuo della SIM. Per chi avesse bisogno di ancora più spazio di archiviazione, Google offre 200 GB di spazio sul cloud a 2,99 euro al mese oppure 2 TB a 9,99 euro al mese.

