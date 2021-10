Il lancio di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro si fa sempre più vicino ma, nonostante le tante informazioni fornite direttamente da Big G, la macchina delle indiscrezioni non accenna a rallentare e questa volta si parla di un tema importante come il supporto software: i nuovi smartphone Made by Google potrebbero ricevere più aggiornamenti del solito e spingersi fino ad Android 16.

Insomma, se precedenti leak avevano già attribuito a Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro un supporto software di ben 5 anni, adesso abbiamo qualche dettaglio in più a completamento dell’indiscrezione.

Il leaker snoopytech, autore di numerosi leak corretti negli ultimi mesi, ha appena scritto su Twitter che la serie Pixel 6 riceverà quattro aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza. Insomma, dato che i due smartphone porteranno al debutto Android 12 e che sicuramente riceveranno Android 13, che sarà il loro primo aggiornamento, questo vuol dire che la serie Google Pixel 6 potrebbe concludere la propria carriera con a bordo Android 16 e poi ricevere un ultimo anno ulteriore di soli aggiornamenti di sicurezza.

Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, dunque, potrebbero ricevere uno dei supporti software più lunghi di sempre nel panorama Android, persino più duraturo di quello del modulare Fairphone 4 appena arrivato sul mercato.

A questo punto non ci resta che aspettare la presentazione per avere la conferma (o la smentita) ufficiale di Google su questa ennesima indiscrezione.

Potrebbe interessarti anche: Qualcomm “alza le bandierine rosse” sul processore di Google Pixel 6