Continuiamo a seguire con attenzione il flusso di indiscrezioni e anticipazioni relative agli smartphone della serie Google Pixel 6, il cui evento ufficiale di lancio è in programma per martedì 19 ottobre 2021.

Nelle scorse ore il solito evleaks su Twitter ha pubblicato una serie di immagini rendering che ci mostrano le varie colorazioni della nuova generazione di smartphone di Google.

Le varianti cromatiche di Google Pixel 6

Iniziamo dal colore Seafoam Green:

Previous Next Fullscreen

Quindi è il turno della versione Stormy Black:

Previous Next Fullscreen

Passando a Google Pixel 6 Pro, ecco la versione Stormy Black:

Previous Next Fullscreen

E infine la versione Cloudy White:

Previous Next Fullscreen

Guardando queste immagini è possibile notare la grande cura che il team di Google ha deciso di prestare per quanto riguarda anche i più piccoli particolari dei due smartphone, giocando con i colori per mettere in risalto alcune parti della scocca.

Tuttavia, siamo certi che lo “scalino” del comparto fotografico, piuttosto evidente guardando i due telefoni di profilo, non sarà gradito da tutti (anche se, usando una custodia, verrà praticamente “nascosto”).

Ricordiamo che tra i principali punti di forza dei due nuovi smartphone di Google, oltre al comparto fotografico come da tradizione, un posto di rilievo spetta al processore Tensor, il primo sviluppato direttamente dal colosso di Mountain View, al quale è affidato il compito di garantire agli utenti un’esperienza tale da non temere confronti con quella offerta dalle CPU di punta della concorrenza.

Come seguire l’evento di lancio

Se siete impazienti di scoprire tutte le caratteristiche dei due nuovi smartphone di Google, abbiamo una buona notizia per voi: il colosso di Mountain View ha deciso di consentire a tutti di seguire in diretta l’evento di lancio del 19 ottobre.

Su YouTube, infatti, è già stata pubblicata una pagina dedicata all’evento e alle ore 19 di martedì prossimo sarà possibile scoprire tutte le novità che Google ha in serbo per noi:

Il conto alla rovescia è ormai partito.