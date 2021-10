La raccolta di aggiornamenti software di oggi è ricca e composita, al suo interno trovano posto smartphone Android più e meno recenti di fasce diverse, smartwatch, smartband e cuffie true wireless; i brand coinvolti sono OnePlus, Samsung, Xiaomi e Fitbit.

OnePlus Nord 2 5G: le novità dell’aggiornamento

Annunciato come sempre sul forum ufficiale della casa cinese, il nuovo aggiornamento in roll out per OnePlus Nord 2 5G (di cui trovate qui la nostra recensione) è già disponibile per le varie versioni del device. La build rilasciata a livello europeo è la DN2103_11_A.11​.

Per quanto riguarda le novità, si segnalano le patch di sicurezza di settembre 2021, fix vari e miglioramenti per la funzione HDR. Ecco il changelog completo:

System Reduced power consumption in specific scenarios Optimized some texts for the system Updated Android security patch to 2021.09 Fixed known issues and improved stability

Camera Improved the HDR effect in some shooting scenes

Network Optimized network connection stability



Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro: le novità dell’aggiornamento

La MIUI 12.5 Enhanced Edition ha finalmente iniziato a farsi vedere anche in Europa e nel frattempo sta già arrivando anche sui modelli Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro.

La build in roll out è la V12.5.3.0.RJDINXM e si tratta della solita Stable Beta. Lo stesso aggiornamento risulta in distribuzione anche per le varianti Global e Indonesia di entrambi i modelli, ma mancano ancora all’appello le restanti versioni tra cui quella EEA.

Samsung Galaxy A30, M62, M30s, Buds2, Watch4, Watch4 Classic: le novità degli aggiornamenti

Tanto per cambiare, Samsung fa la voce grossa anche in questi aggiornamenti, piazzando in un colpo solo gli smartphone Samsung Galaxy A30, Samsung Galaxy M62 e Samsung Galaxy M30s e i wearable Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic e Samsung Galaxy Buds2.

Se da una parte altri modelli del brand hanno già ricevuto le patch di sicurezza di ottobre 2021, Samsung Galaxy A30 accorcia le distanze e riceve quelle di settembre 2021 con la versione firmware A305GUBS8CUI1. Il roll out è in corso in numerosi mercati (Argentina, Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Messico, Panama, Paraguay, Peru e Uruguay). Non si esclude la presenza di qualche altro bugfix minore.

Si diceva delle patch di sicurezza di ottobre 2021, ebbene adesso anche Samsung Galaxy M62 si unisce alla festa: è in roll out in Arabia Saudita e UAE la versione firmware M625FXXU2AUI2 con tutti i fix annessi. Lo stesso discorso vale per Samsung Galaxy M30s con il firmware M307FXXU4CUI1 in India.

Passando ai wearable, gli smartwatch Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic (ecco la nostra recensione) stanno ricevendo la nuova versione firmware R8xxXXU1CUJ2, che promette miglioramenti di stabilità e affidabilità generale. Purtroppo nel changelog non si parla di altre novità.

Già aggiornate il mese scorso, anche a ottobre le Samsung Galaxy Buds2 stanno ricevendo un nuovo update: l’OTA con la versione R177XXU0AUI9 pesa circa 3 MB e il changelog parla soltanto di miglioramenti di stabilità.

Fitbit Luxe: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo con la smartband Fitbit Luxe, che riceve uno degli aggiornamenti più interessanti del lotto: in vendita dal mese scorso, la smartband (ecco la nostra guida alle migliori smartband) permette finalmente di sfruttare la funzione always-on display, attivabile – ed eventualmente programmabile a scelta dall’utente – direttamente dalle impostazioni del wearable.

In aggiunta a questo, con il firmware 1.151.16 sono state incrementate le dimensioni del font di sistema, ma soprattutto è stato aggiunto il monitoraggio SpO2 durante il sonno. Promesso al lancio, questo dato compare nel tile dedicato e in quello Health Metrics sull’app per Android e iOS. Non manca neppure qualche bugfix e miglioramento generico.

Come aggiornare OnePlus Nord 2 5G, Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro, Samsung Galaxy A30, M62, M30s, Buds2, Watch4, Watch4 Classic, Fitbit Luxe

Come visto paragrafo per paragrafo, non tutti questi aggiornamenti sono già in roll out da noi. In ogni caso, è possibile cercarli manualmente in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per gli Xiaomi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Per i wearable di Samsung e Fitbit occorre passare per la sezione aggiornamenti della companion app su smartphone.

