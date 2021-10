Ci sarà ancora da aspettare per il lancio del Google Pixel Watch

Oramai da tanto tempo si susseguono indiscrezioni su Google Pixel Watch, ossia il tanto atteso smartwatch con il quale il colosso di Mountain View dovrebbe finalmente entrare in questo settore anche per quanto riguarda l’aspetto hardware.

Lo scorso maggio, in occasione dell’annuncio della partnership tra Google e Samsung per la realizzazione della nuova piattaforma di Wear OS, in tanti hanno pensato che i tempi fossero finalmente maturi anche per il lancio di Google Pixel Watch, smartwatch che avrebbe così avuto il compito di fare esordire il nuovo sistema operativo per i dispositivi indossabili.

E invece tale onore è spettato alla serie Samsung Galaxy Watch4, sebbene gli orologi del colosso coreano siano dotati di un’interfaccia personalizzata dall’azienda.

Nuove brutte notizie per Google Pixel Watch

Nelle scorse ore, attraverso un messaggio su Twitter, Max Weinbach ha dato l’ennesimo duro colpo a chi attende con impazienza Google Pixel Watch: a suo dire, infatti, il colosso di Mountain View ha deciso di posticipare nuovamente il suo lancio.

Weinbach ha fatto intendere di non avere informazioni precise ma pare che la ragione alla base del ritardo sia da ricercare nell’attuale situazione di carenza di processori. Al momento non sarebbe chiaro se ad essere rinviato sia solo l’esordio sul mercato di Google Pixel Watch o anche la sua presentazione ufficiale.

In pratica, un’ipotesi è che Google decida di presentarlo la prossima settimana insieme alla serie Google Pixel 6 per farlo poi arrivare sul mercato dopo diversi mesi, quasi certamente nel 2022.

Per saperne di più non ci resta che attendere fino al 19 ottobre, giorno dell’evento di lancio della prossima generazione di smartphone di Google.

Resta da capire in quale fascia di prezzo il primo smartwatch del colosso di Mountain View potrebbe trovare posto, trattandosi di uno degli aspetti più importanti per un suo eventuale successo.