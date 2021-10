Come avevamo avuto modo di anticiparvi e mostrarvi, già a maggio di quest’anno Google aveva annunciato una nuova feature di Chrome che avrebbe permesso di seguire e leggere i feed RSS direttamente nella tab principale del browser, soppiantando così l’oramai defunto Google Reader.

Google Chrome per Android vi fa seguire i feed RSS

È notizia di oggi che la funzione è adesso disponibile per tutti gli utenti Android con la versione 94 di Chrome.

Tuttavia, se la nuova opzione non dovesse risultare ancora attiva, è possibile farlo manualmente, inserendo chrome://flags nella barra degli URL e abilitando la funzione, come ha precisato in un tweet Adrienne Porter, manager a capo dello sviluppo di Chrome.

Come anticipato sopra, la funzione è al momento disponibile per gli user Android in via esclusiva. Ben presto, però, sarà anche resa accessibile per gli utenti con dispositivi Windows e iOS.

L’azienda di Mountain View si reinserisce così nel mercato dei feed RSS, funzione ancora molto richiesta dal pubblico, seppur in forma al momento limitata rispetto alla precedente esperienza con Google Reader.

È tuttavia apprezzabile l’investimento da parte di Google sulle potenzialità di Chrome, il quale, supportato da un’ottima facilità di utilizzo e da un funzionamento multipiattaforma, potrebbe divenire, in futuro, ancora più centrale all’interno dell’ecosistema made in Google.