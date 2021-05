Se siete assidui lettori di TuttoAndroid sapete certamente che la nostra applicazione vi permette di restare sempre aggiornati su ogni tipologia di contenuto pubblicato sul sito, ma oggi scopriamo che Google sta lavorando ad una nuova funzione pensata per “seguire” un sito direttamente da Google Chrome.

Seguire un sito tramite Google Chrome

Facendo leva sul formato di distribuzione di contenuti web RSS, su Google Chrome Canary sbarca il tasto “Follow” all’interno del classico menu menu a comparsa del browser di Google. Il tasto, come avrete sicuramente immaginato, permette di restare sempre aggiornati sui contenuti pubblicati su un sito di vostra scelta. Ogni nuova pubblicazione verrà aggiunta all’interno della sezione “Following” nella pagina dei nuovi tab di Google Chrome.

“Il nostro obiettivo per questa funzione è consentire alle persone di seguire i siti web a cui tengono, dai grandi editori ai piccoli blog di quartiere, toccando il pulsante Follow in Chrome,” si legge nella pagina di presentazione di Google. La funzione è al momento a consumo di un ristretto numero di utenti residenti negli USA, e potrebbe passare un po’ di tempo prima che riusciremo ad utilizzarla anche noi in Italia.

Più controllo sulle festività in calendario

Google Calendar è senza ombra di dubbio una delle applicazioni più importanti di Google, ed in queste ore la compagnia svela una piccola ma ben accetta novità già da oggi disponibile anche in Italia: la possibilità di mostrare nell’app tutte le “Festività nazionali e di altro tipo” oppure “Solo festività nazionali“.

Cosa cambia scegliendo una o l’altra opzione? Fino ad oggi Google Calendar permetteva agli utenti di visualizzare tutte le festività nazionali e di altro tipo, quindi immaginiamo il Natale ma anche il giorno di San Valentino, la festa della mamma e così via. Da oggi, però, selezionando la voce “Solo festività nazionali”, Google Calendar si occuperà di mostrare unicamente le festività ufficiali presenti nel proprio Paese, di fatto nascondendo le indicazioni per tutte le altre ricorrenze che non possono essere etichettate come festività nazionali vere e proprie.

La novità, dicevamo, è disponibile fin da oggi su dispositivi Android – il client web fa ancora fatica a mostrarla -, perciò vi consigliamo di cliccare il badge del Play Store sottostante per scaricare eventuali aggiornamenti da installare.

