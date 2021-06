A seguito del Google I/O 2021 vi avevamo parlato di una particolare feature a cui stavano lavorando gli ingegneri di Google Chrome, ovvero l’integrazione di un servizio RSS all’interno del browser web che, tramite il tasto “Follow”, permette di “seguire” un sito web in modo da restare sempre aggiornato sulle nuove pubblicazioni. Quest’oggi abbiamo la possibilità di scoprire come funziona il servizio RSS su Google Chrome.

Uno sguardo alla nuova feature

Innanzitutto è necessario scaricare la versione 92 beta di Google Chrome, immettere il codice “chrome://flags/#web-feed” all’interno della barra degli URL, selezionare la voce “Enabled” dall’apposito menu a cascata e riavviare il browser web. Dopo avere attivato la funzione, su quasi ogni sito web dovrebbe apparire il nuovo tasto “Follow” in fondo all’apposito menu laterale di Google Chrome, come mostrato dalle immagini sottostanti.

Tutte le pagine web “seguite” saranno automaticamente aggiunte all’interno del nuovo tab “Following” nella schermata di creazione di un nuovo tab. All’interno di essa troveremo tutti i nuovi articoli pubblicati con tanto di immagine di copertina, titolo, nome del sito, orario di pubblicazione, tasto di condivisione e molto altro. Un apposito menu overflow offre la possibilità di aprire il link di un articolo in un nuovo tab, in modalità incognito, scaricare il link oppure di nascondere la storia casomai fosse già stata letta.

Ecco come funziona il servizio RSS di Google Chrome. Si tratta di una implementazione piuttosto basilare del servizio, di gran lunga meno ricca di opzioni e funzioni rispetto le tante applicazioni Android realizzate appositamente per il formato per la distribuzione di contenuti web. Ad oggi non sappiamo se e quando il tasto Follow verrà implementato anche sulla controparte desktop o su iOS, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

