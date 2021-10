Presentato ufficialmente poco meno di un mese fa, Huawei Nova 8i è il più recente smartphone di fascia media del produttore cinese ad approdare sul mercato italiano e lo ha fatto nei giorni scorsi con un’interessante promozione lancio attiva sullo store online ufficiale.

Per la verità, appena una settimana dopo aver annunciato questo modello, Huawei aveva annunciato in Cina anche i ben più ambiziosi – tanto dal punto di vista tecnico, quanto sotto l’aspetto estetico – Huawei Nova 9 e Nova 9 Pro. In questa sede, però, ci concentriamo su Huawei Nova 8i.

Huawei Nova 8i: promozione lancio (fino al 12 ottobre 2021)

La promozione che accompagna il lancio di Huawei Nova 8i in Italia non durerà ancora a lungo, viene infatti segnalata una validità solo fino al 12 ottobre 2021. Pertanto, se siete interessati ad approfittarne, non c’è molto tempo da perdere.

Come segnalato sullo store ufficiale, i clienti che acquisteranno Huawei Nova 8i nel periodo di validità della promozione riceveranno in regalo le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 4i (valore commerciale 59 euro) e il Huawei Tripod Selfie Stick Pro (valore commerciale 24,99 euro). Inoltre, è possibile aggiungere al bundle anche Huawei Watch Fit Active per 59 euro oppure Huawei Watch GT 2 Night Black per 99 euro.

La consegna è prevista in 1-2 giorni lavorativi, il prezzo è quello di listino di 349 euro ed è prevista la possibilità di pagare in tre rate da 116,33 euro. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Huawei Nova 8i a 349 euro con promozione lancio

Ecco un riepilogo della scheda tecnica per aiutarvi a decidere:

Display IPS LCD da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2376 x 1080 pixel;

processore Qualcomm Snapdragon 662 con GPU Adreno 610;

8 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione interno;

fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP con apertura f/1.9, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.4, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.0;

connettività 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, porta USB Type-C, jack audio da 3.5 mm, GPS + AGPS + Glonass + BeiDou + Galileo;

batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 W SuperCharge;

dimensioni: 161,85 x 74,7 x 8,58 mm;

peso: 190 grammi;

Android 10 AOSP con EMUI 11 e HMS.

