Huawei annuncia in Cina due nuovi smartphone Android di fascia media, che si concentrano soprattutto sul comparto fotografico. Sono ufficiali Huawei Nova 9 e Huawei Nova 9 Pro, dispositivi già protagonisti di alcune indiscrezioni di questi giorni.

Huawei Nova 9 e Huawei Nova 9 Pro ufficiali: specifiche e funzionalità

La serie Huawei Nova 9 arriva con SoC Qualcomm Snapdragon 778G e punta moltissimo sul comparto fotografico, composto da quattro sensori posteriori su entrambi i modelli e da uno doppio per i selfie su Nova 9 Pro. Entrambi possono contare su display OLED leggermente curvi con refresh rate di 120 Hz e 300 Hz di touch sampling rate, 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Ecco le schede tecniche di Huawei Nova 9 e Huawei Nova 9 Pro (in grassetto le principali differenze tra i due).

Specifiche tecniche Huawei Nova 9

display OLED da 6,57 pollici Full-HD+ (1080 x 2340) con refresh rate di 120 Hz e touch sampling rate di 300 Hz

Full-HD+ (1080 x 2340) con refresh rate di 120 Hz e touch sampling rate di 300 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 778G 4G con GPU Adreno 642L

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale RYYB da 50 MP (f/1.9), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), di profondità da 2 MP (f/2.4) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore singola da 32 MP (f/2.0)

da 32 MP (f/2.0) connettività 4G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC, GPS/GLONASS/Beidou/GALILEO

sensore d’impronte integrato nel display

batteria da 4300 mAh con supporto a Huawei Wired Super Fast Charge da 66 W

con supporto a Huawei Wired Super Fast Charge da sistema operativo Harmony OS 2

dimensioni di 160 x 73,7 x 7,77 mm, peso di 175 g

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche Huawei Nova 9 Pro

display OLED da 6,72 pollici Full-HD+ (1236 x 2676) con refresh rate di 120 Hz e touch sampling rate di 300 Hz

Full-HD+ (1236 x 2676) con refresh rate di 120 Hz e touch sampling rate di 300 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 778G 4G con GPU Adreno 642L

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale RYYB da 50 MP (f/1.9), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), di profondità da 2 MP (f/2.4) e macro da 2 MP (f/2.4)

doppia fotocamera anteriore con sensore ultra-grandangolare da 32 MP (f/2.4) e per ritratti da 32 MP (f/2.0)

con sensore ultra-grandangolare da 32 MP (f/2.4) e per ritratti da 32 MP (f/2.0) connettività 4G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC, GPS/GLONASS/Beidou/GALILEO

sensore d’impronte integrato nel display

batteria da 4000 mAh con supporto a ricarica rapida fino a 100 W

con supporto a ricarica rapida sistema operativo Harmony OS 2

dimensioni di 163,4 x 74,4 x 7,97 mm, peso di 186 g

Previous Next Fullscreen

Gli smartphone mettono a disposizione tante funzionalità fotografiche come vlog mode, audio zoom, night mode, dual view video per registrare contemporaneamente con fotocamera posteriore e anteriore e timelapse mode. Troviamo inoltre la funzione Multi-camera, che consente di collegarsi a uno smartphone vicino per ottenere riprese da più angolature, e Petal Clip per l’editing video.

A livello di design Huawei Nova 9 e Nova 9 Pro sono molto simili (anche nelle colorazioni), ma si possono distinguere per la fotocamera anteriore: sul modello normale è singola e prende posto al centro (con un foro nel display), mentre sul Pro troviamo un foro ovale spostato sul lato sinistro. Per entrambi sono quattro le colorazioni disponibili al lancio: nero, azzurro, viola e verde.

Prezzi e uscita di Huawei Nova 9 e Huawei Nova 9 Pro

Huawei Nova 9 e Huawei Nova 9 Pro sono disponibili in preordine da oggi in Cina e saranno in vendita dal 29 settembre 2021 ai seguenti prezzi:

Huawei Nova 9 8-128 GB a 2699 yuan (circa 356 euro)

Huawei Nova 9 8-256 GB a 2999 yuan (circa 395 euro)

Huawei Nova 9 Pro 8-128 GB a 3499 yuan (circa 461 euro)

Huawei Nova 9 Pro 8-256 GB a 3899 yuan (circa 514 euro)

Per ora non abbiamo indicazioni riguardanti la possibile commercializzazione in Europa e in Italia. Continuate a seguirci perché potremmo tornare presto sull’argomento.

Potrebbe interessarti: ecco Huawei Nova 8i, il nuovo smartphone di fascia media con fotocamera quadrupla