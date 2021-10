La notizia era nell’aria da alcune settimane, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale da parte di Huawei. Nonostante le mille difficoltà che sta attraversando, dovute alle conseguenza del ban commerciale imposto un paio di anni fa dal governo degli Stati Uniti, il colosso cinese non demorde e si prepara a un nuovo lancio in grande stile.

Tenetevi libero il 21 ottobre

In queste ore Huawei ha diramato un classico “Save the Date” che riporta la data del 21 ottobre, giorno in cui si terrà un evento, del quale però non sono stati forniti dettagli. La divisione italiana della compagnia cinese terrà un evento a Milano, ma si tratterà comunque di un evento globale, destinato alla presentazione di nuovi prodotti sui mercati occidentali.

Il principale indiziato è ovviamente Huawei P50, lanciato in Cina qualche mese fa, ma Huawei potrebbe avere qualche asso nella manica, che è riuscita a nascondere gelosamente finora. Non è infatti certo che il nuovo flagship, e le altre due varianti, possano arrivare sui mercati internazionali.

In alternativa, ma qui siamo nel campo delle ipotesi, Huawei potrebbe presentare la serie Mate 50, che secondo alcuni analisti sarebbe invece destinata ad arrivare solo nel corso del 2022. Dal canto suo gli addetti di Huawei tengono le bocche ben cucite, ma promettono un evento in grande stile, con un protagonista inatteso.

Non ci resta che metterci comodi e attendere il prossimo 21 ottobre, anche se nel corso dei prossimi giorni la stessa Huawei potrebbe svelarci qualche ulteriore dettaglio. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulla vicenda.