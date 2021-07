Nel corso di un evento andato in scena oggi in Cina, e interamente dedicato al mercato cinese, Huawei ha annunciato la nuova serie Huawei P50, pronta ad aprire una nuova era nella fotografia. Nel corso dell’evento il produttore cinese ha puntato l’attenzione soprattutto sul mercato fotografico, senza soffermarsi troppo sulla scheda tecnica, comunque di qualità, limitata solo dall’assenza della connettività 5G.

Una nuova era fotografica

Da sempre la serie P di Huawei è all’avanguardia nel campo fotografico e dopo aver portato l’intelligenza artificiale, un sensore periscopico e la fotografia computazionale, la serie Huawei P50 è pronta a rivoluzionare ancora una volta la fotografia su smartphone.

Il nuovo sistema che debutta sulla serie P50 si chiama Dual Matrix Camera System, e combina un sensore multispettro a 10 canali, ottiche Huawei XD, Huawei XD Fusion Pro Image Engine e numerose altre innovazioni, per offrire capacità fotografiche incredibili in un fattore di forma compatto.

Il sistema Huawei XD Optics è il primo a poter disporre di capacità di calcolo computazionale, creando il primo sistema di recupero del segnale in grado di correggere eventuali errori ottici e riprodurre in maniera accurata anche i minimi dettagli. XD Fusion Pro Image Engine introduce invece il Super Colour Filter System, il True-Chroma Image Engine e la tecnologia Super HDR, capace di migliorare drasticamente i dettagli, i colori e la gamma dinamica.

Huawei P50 Pro offre uno zoom 200x, un risultato mai raggiunto in precedenza, per catturare oggetti molto distanti con una buona qualità nei dettagli. Le immagini acquisite con zoom 100x invece avranno una incredibile quantità di dettagli e saranno decisamente più nitide rispetto a quanto visto finora, così come gli scatti ravvicinati, altrettanto accurati e dettagliati.

Il True-Chroma Image Engine fornisce la miglior precisione possibile a livello di colore, con un sensore a 10 canali accoppiato a un sistema di calibrazione di oltre 2.000 colori nello spettro P3, migliorando il riconoscimento della luce ambientale e della saturazione media rispettivamente del 50 e 20%.Cresce la quantità di luce catturata negli scatti, permettendo di ottenere immagini impressionanti anche con poca luce, acquisendo una maggiore quantità di dettagli anche effettuando uno zoom sulle foto scattate. E la tecnologia SuperHDR aumenta il range dinamico del 28%, ottimizzando luci e ombre e creando texture più ricche e differenziando maggiormente i vari livelli.

Huawei non ha scordato la parte video, con una nuova stabilizzazione intelligente AIS Pro che rende ancora più stabili le immagini, anche attivando lo zoom. È presente una modalità time lapse in 4K mentre la modalità cinematografica assistita dall’AI consente di ottenere scatti creativi che esaltano piccoli movimenti. Grazie a PetalClip sarà inoltre possibile modificare i video, aggiungendo filtri ed effetti speciali, per creare clip dal sapore cinematografico.

Una filosofia che abbraccia il design

La serie P50 porta al debutto una nuova serie di colorazioni, tenendo fede al proprio impegno nell’innovazione: Cocoa Gold, Charm Pink, Golden Black e Pearl White sono le nuove colorazioni, accompagnate dall’innovativa Dynamic Sky Blue, esclusiva per P50 Pro, che fa sembrare in movimento il pannello posteriore.

Ritroviamo lo schermo a cascata con una soluzione punch hole per alloggiare la fotocamera frontale, per garantire un’esperienza immersiva in ogni situazione. Da segnalare la certificazione IP68 contro acqua e polvere, un must per smartphone di questo livello. Le dimensioni sono di 156,5 x 73,8 x 7,92 mm con un peso di 181 grammi per quanto riguarda Huawei P50, mentre la versione Pro pesa 195 grammi e misura 158,8 x 72,8 x 8,5 millimetri.

Le principali caratteristiche tecniche

Dopo aver parlato delle novità in campo fotografico, è giunto il momento di fare un riepilogo della scheda tecnica dei due flagship, che ovviamente utilizzeranno HarmonyOS 2.0, il nuovo sistema operativo sviluppato direttamente da Huawei. Huawei ha comunicato inoltre che entrambi i modelli saranno disponibili anche con il chipset HiSilicon Kirin 9000 al posto dello Snapdragon 888 4G, senza però fornire ulteriori dettagli.

Caratteristiche di Huawei P50

schermo OLED a 90 Hz da 6,5 pollici con risoluzione di 2700 x 1224 pixel

Snapdragon 888 4G con CPU octa core e GU Adreno 660

8 GB di RAM e 128-256 GB di memoria interna

fotocamera frontale da 13 megapixel (f/2.4)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale True-Chroma Camera da 50 megapixel (f/1.8), sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (f/2.2) e sensore telefoto da 12 megapixel (f/3.4) con stabilizzazione ottica dell’immagine

batteria da 4.100 mAh con ricarica rapida a 66 watt

Caratteristiche di Huawei P50 Pro

schermo OLED a 120 Hz da 6,6 pollici con risoluzione di 2700 x 1228 pixel

Snapdragon 888 4G con CPU octa core e GPU Adreno 660

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

fotocamera frontale da 13 megapixel (f/2.4)

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale True-Chroma Camera da 50 megapixel (f/1.8) e OIS, sensore True-Chroma Camera da 40 megapixel(f/1.6) monocromatico, sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (f/2.2) e sensore telefoto da 64 megapixel (f/3.5) con stabilizzazione ottica dell’immagine

batteria da 4.360 mAh con ricarica rapida cablata a 66 watt e wireless a 50 watt.

Al momento, come detto in apertura, la serie è destinata al solo mercato cinese e Huawei non ha comunicato né i prezzi di vendita né la data effettiva di disponibilità. Nessuna informazione invece sull’eventuale versione internazionale, che potrebbe arrivare in autunno.