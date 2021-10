Il gioco in mobilità ha avuto una notevole spinta grazie ai servizi di cloud gaming e sembra che Lenovo abbia intenzione di cavalcare questa tendenza rilasciando uno specifico dispositivo. Questa settimana Lenovo Legion Play è trapelato come una console di gioco cloud che esegue Android.

Liliputing ha scoperto le immagini di Lenovo Legion Play su un sito Web del produttore creato per il MWC 2021. Anche se questo dispositivo non è stato visto durante l’evento, le immagini e le descrizioni sono state individuate sui siti Web tedeschi e giapponesi di Lenovo e mostrano un design decisamente sottile ed ergonomico.

La società descrive il dispositivo come una console di gioco che sfrutta Android e vari servizi di gioco via cloud per creare un prodotto portatile in grado di riprodurre titoli di prima categoria.

La maggior parte delle specifiche di questo dispositivo non sono state rivelate, ma Lenovo menziona un display FHD da 7 pollici, una batteria da 7.000 mAh, due altoparlanti e una migliore sensazione tattile, inoltre sarebbero presenti una porte USB-C e un jack per cuffie.

Lenovo Legion Play assomiglia a Nintendo Switch

Il punto di forza di Lenovo Legion Play è rappresentato dai controller integrati che consistono in uno stick montato in alto a sinistra assieme a un D-Pad e i pulsanti ABXY a destra con un ulteriore stick.

Questo layout è chiaramente ispirato alla console Nintendo Switch, dalla quale riprende anche l’interfaccia utente con grandi icone quadrate per giochi e app, una delle quali è Nvidia GeForce Now, con le icone sottostanti per il browser e le app di notizie, oltre al Play Store e una cartella di servizi Google. Il dispositivo sarebbe potenzialmente compatibile anche con Google Stadia.

Dato che Lenovo non ha menzionato questo dispositivo, al momento non è noto se si tratti o meno di un prodotto ancora in fase di sviluppo.

Insieme a Lenovo Legion Play è emerso anche Lenovo Legion Phone Duel H20 Edition, uno smartphone da gioco basato su Android con 18 GB di RAM, 1 TB di spazio di archiviazione e raffreddamento ad acqua, ma per ora si tratta ancora di un prototipo.

