Arrivato sul mercato qualche mese fa, POCO M3 Pro 5G è tuttora uno degli smartphone più completi e convincenti della fascia bassa, ma il suo successore potrebbe essere più vicino del previsto: POCO M4 Pro 5G pare aver già superato le prime fondamentali certificazioni, offrendoci i primi (pochi) dettagli sulla scheda tecnica.

Giusto un giorno fa vi abbiamo parlato dell’ultimo arrivato in casa POCO, ma oggi ci occupiamo di un modello potenzialmente molto più interessante.

POCO M4 Pro 5G: prime informazioni

Stando alle ultime indiscrezioni, in aggiunta ai primi avvistamenti ad opera di Abhishek Yadav e Kacper Skrzypek, POCO M4 Pro 5G avrebbe ottenuto le certificazioni di TENAA, IMEI e 3C. Dovrebbe essere questa, infatti, l’identità dello smartphone identificato al momento dal model number 21091116AG.

I dati tecnici messi insieme fino a questo momento sono pochi, ma già significativi: POCO M4 Pro 5G dovrebbe supportare la ricarica rapida a 33 W con il caricabatterie fornito nella confezione di vendita. Secondo Kacper Skrzypek, similmente al suo predecessore, le prestazioni dello smartphone saranno affidate ad un SoC MediaTek della serie Dimensity. È scontata, inoltre, la presenza della connettività 5G.

La scheda tecnica dettagliata al momento è sconosciuta, tuttavia, partendo da quella di POCO M3 Pro 5G, si può supporre un display con un refresh rate non inferiore a 90 Hz, una buona dotazione di memorie – 4 o 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna – e una batteria da 5.000 mAh o giù di lì. POCO M4 Pro 5G arriverà verosimilmente sul mercato con la MIUI 12.5, la presenza o meno di Android 12 dipenderà ovviamente dal periodo di lancio.

Secondo alcune fonti lo smartphone esisterà in versione global, secondo altre invece sarà venduto esclusivamente in Europa e in India.

In copertina POCO M3 Pro 5G