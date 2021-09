POCO ha appena lanciato il suo ultimo smartphone Android economico della serie C in India. POCO C31 è dotato di uno schermo LCD HD+ da 6,53 pollici con notch a goccia ed è trainato dal chipset MediaTek Helio G35.

La fotocamera posteriore potenziata dall’IA è composta da un sensore principale da 13 MP, un obiettivo macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP, mentre la fotocamera frontale è da 5 MP.

POCO C31 offre uno scanner di impronte digitali montato sul retro ed è alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica da 10 W.

La società afferma che la vita della batteria sarà più lunga del 25% grazie alle centinaia di ottimizzazioni che non la degradano anche dopo 1000 cicli di ricarica, corrispondenti a una media di 2,5 anni di utilizzo quotidiano.

Specifiche complete di POCO C31

Display LCD HD+ IPS da 6,53 pollici 20:9 (1600×720 pixel)

Processore Octa Core MediaTek Helio G35 da 2,3 GHz con GPU IMG PowerVR GE8320

3 GB di RAM LPDDR4x con 32 GB (eMMC 5.1) di archiviazione, oppure 4 GB di RAM LPDDR4x con 64 GB (eMMC 5.1) di archiviazione espandibile fino a 512 GB con microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Sistema operativo Android 10 con MIUI 12

con Fotocamera posteriore da 13 MP con flash LED, apertura f/2.2, fotocamera macro da 2 MP da 4 cm e sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 5 MP con apertura f/2.2

Jack audio da 3,5 mm, radio FM

Resistenza agli schizzi d’acqua (rivestimento P2i)

Scanner per impronte digitali montato posteriormente

Connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, micro USB

Batteria da 5000 mAh con ricarica da 10 W

Dimensioni: 164,9×77,07×9,0 mm; Peso: 196 g

Disponibilità e prezzi di POCO C31

POCO C31 è già in vendita in India nelle colorazioni Shadow Grey e Royal Blue al prezzo di 8.499 rupie (circa 98 euro) per la versione da 3 GB di RAM con 32 GB di memoria per l’archiviazione, mentre la versione da 4 GB di RAM con 64 GB di spazio per l’archiviazione costa 9.499 rupie (circa 110 euro).

Durante i Big Billion Days dal 2 ottobre i due modelli saranno disponibili ai prezzi rispettivamente di 7.999 e 8.999 rupie (circa 93 / 104 euro), inoltre, come offerta di lancio è previsto uno sconto istantaneo del 10% con le carte di debito e credito Axis Bank e ICICI Bank.

Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri paesi.

