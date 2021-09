Nella giornata di ieri, 28 settembre 2021, ha preso il via il nuovo concorso a premi “Gioca e Vinci OPPO” di TIM Party, che mette in palio il nuovo e convincente OPPO Reno6 Pro 5G.

Anche oggi, insomma, ci ritroviamo a parlare di TIM, sebbene l’argomento non sia né quello delle offerte telefoniche né quello sugli smartphone scontati in negozio.

TIM Party mette in palio OPPO Reno6 Pro 5G

TIM Party è il programma fedeltà aperto ai clienti di rete fissa e di rete mobile dell’operatore e con il nuovo concorso a premi “Gioca e Vinci OPPO” prevede un meccanismo instant win, senza estrazioni finali o altro.

La partecipazione al concorso è molto semplice: i clienti interessati devono soltanto collegarsi al sito ufficiale di TIM Party, effettuare il login con le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato. A questo punto, arrivati alla pagina del concorso – e presa visione dell’informativa sulla privacy e del regolamento dell’iniziativa –, basta cliccare sul tasto “Partecipa” e attendere il messaggio a video che comunica all’istante l’esito della giocata.

Il tutto, ovviamente, rispettando i termini dell’iniziativa: come potete vedere dall’immagine riportata, il concorso è attivo dal 28 settembre al 7 ottobre 2021.

La stessa immagine, inoltre, ci permette di sapere che il valore complessivo del montepremi messo in palio da TIM è pari a 7.999 euro, questo vuol dire che gli OPPO Reno6 Pro 5G a disposizione sono soltanto dieci (lo smartphone ha un prezzo di listino di 799,99 euro).

Info sul concorso TIM Party

Infine, qualche dettaglio sul funzionamento del concorso.

Innanzitutto, la partecipazione è aperta ai soli clienti maggiorenni residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino.

Come sempre, la registrazione non è possibile tramite l’utenza transitoria assegnata in caso di MNP.

I clienti partecipanti vengono suddivisi in cluster in base al periodo di permanenza in TIM e ciascun cluster ha un numero predeterminato di tentativi giornalieri a disposizione. Più precisamente:

Cluster 1 : i clienti TIM attivi da massimo 12 mesi hanno a disposizione un tentativo al giorno.

: i clienti TIM attivi da massimo 12 mesi hanno a disposizione un tentativo al giorno. Cluster 2 : i clienti TIM attivi da oltre 12 mesi ma fino a 5 anni hanno a disposizione due tentativi al giorno.

: i clienti TIM attivi da oltre 12 mesi ma fino a 5 anni hanno a disposizione due tentativi al giorno. Cluster 3 : i clienti TIM attivi da oltre 5 anni hanno a disposizione tre tentativi al giorno.

: i clienti TIM attivi da oltre 5 anni hanno a disposizione tre tentativi al giorno. Cluster 4: comprende i clienti TIM con almeno una linea fissa e una mobile intestata al medesimo codice fiscale, i clienti con una linea mobile abbonata oppure i clienti che sono in possesso di una linea mobile prepagata con attiva TIM Unica, TIM 100%, alcune offerte TIMVISION e offerte della gamma TIM Super, TIM Smart e TIM Connect. I clienti rientranti in questo gruppo hanno a disposizione cinque tentativi al giorno.

Un dettaglio da non sottovalutare è che i clienti risultati vincitori durante una giornata di concorso possono comunque giocare per tutta la durata dell’iniziativa e provare a vincere di nuovo.

Leggi anche: Recensione OPPO Reno6 Pro 5G