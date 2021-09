Chi è alla ricerca di uno smartphone Android poco costoso potrebbe trovare pane per i suoi denti con due proposte TIM, a disposizione nei negozi in queste settimane. L’operatore mette in offerta Redmi Note 10S e Motorola Moto E7i Power, due dispositivi lanciati sul mercato la scorsa primavera.

Redmi Note 10S e Motorola Moto E7i Power in offerta con TIM

TIM è solita proporre smartphone in offerta sia sul sito sia presso i negozi sparsi per l’Italia, e questa volta gli sconti riguardano proprio i punti vendita fisici per gli utenti che desiderano cambiare operatore. Fino al 24 ottobre 2021, salvo proroghe o modifiche, l’operatore permette ai nuovi clienti di acquistare con pagamento in un’unica soluzione Redmi Note 10S e Motorola Moto E7i Power a prezzi scontati.

Il più costoso è Redmi Note 10S, che mette a disposizione display AMOLED da 6,43 pollici Full-HD+, SoC MediaTek Helio G95 octa core, quadrupla fotocamera posteriore e batteria da 5000 mAh: TIM lo offre al prezzo di 219,90 euro, con uno sconto di 60 euro rispetto a quello base.

Per chi si accontenta di uno smartphone di fascia bassa c’è anche Motorola Moto E7i Power, un dispositivo con schermo HD+ da 6,5 pollici, chipset UNISOC SC9863A octa core, 2-32 GB di memorie, doppia fotocamera posteriore e batteria da 5000 mAh. In questo caso TIM propone 40 euro di sconto, con un prezzo finale di 79,90 euro (anziché 119,90).

Le due offerte non sembrano essere disponibili online, almeno per il momento: nel caso siate interessati vi invitiamo a contattare il negozio TIM più vicino a voi, che potrebbe proporre anche altre promozioni.

