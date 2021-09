Il 2021 è stato un anno piuttosto complicato per il team di sviluppatori di Samsung, che ha dovuto risolvere parecchi bug riscontrati dagli utenti nei vari smartphone della serie Samsung Galaxy e ciò include anche i modelli di fascia alta, come quello relativo alla registrazione dei video in Samsung Galaxy S20, Galaxy S21 e Galaxy Note 20.

Ci riferiamo a quel problema lamentato da una piccola parte di possessori di tali device e a causa del quale durante la registrazione in slow-motion l’esperienza non è certamente delle migliori.

Un fastidioso bug su Samsung Galaxy S21, Galaxy S20 e Galaxy Note 20

In particolare, gli utenti che hanno riscontrato tale bug si lamentano della presenza di piccoli blocchi durante la riproduzione dei video a rallentatore e di artefatti visivi.

Stando alle segnalazioni, tale bug non è molto diffuso e quello che segue è un video che ci offre una dimostrazione dei blocchi lamentati durante la registrazione in slow motion su un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G:

Lo staff di SamMobile ha provato a riprodurre tale bug su un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G con One UI 4.0 e su un Samsung Galaxy S21+ con One UI 3.1 ma in entrambi i casi non ha avuto successo e ciò sembra confermare che gli utenti effettivamente colpiti da esso siano solo una piccola parte.

Al momento non è ancora chiaro se tale bug riguardi soltanto le varianti con processore Samsung Exynos o quelle con CPU Qualcomm Snapdragon oppure entrambe ma pare che le segnalazioni siano più frequenti per il chip del colosso coreano.

La speranza degli utenti che hanno riscontrato tale problema è che il team di sviluppatori di Samsung riesca a individuare anche la sua causa e a trovare una soluzione in tempi rapidi, in modo da implementarla attraverso un futuro aggiornamento software. Staremo a vedere.

