A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del nuovo e significativamente migliorato – quanto meno sulla carta – Microsoft Surface Duo 2, il produttore di Redmond ha confermato che il modello di prima generazione sarebbe finalmente in procinto di aggiornarsi ad Android 11.

È inutile girarci intorno, il primo Microsoft Surface Duo è stato un buco nell’acqua, deludendo pesantemente tutte le aspettative createsi all’annuncio. D’altronde già la partenza non era stata delle più incoraggianti: tutto il ritardo accumulatosi tra l’annuncio e l’effettiva disponibilità all’acquisto aveva fatto sì che lo smartphone arrivasse sul mercato con una dotazione tecnica ormai datata e un prezzo comunque molto alto. In aggiunta a questo, al design elegante e premium del dispositivo non è stata affiancata un’esperienza d’uso di pari livello.

In attesa di capire se il modello di seconda generazione porterà il riscatto che in tanti si auspicano, resta una questione in sospeso: il rilascio di Android 11 per Microsoft Surface Duo. Sì perché, nonostante le promesse di Microsoft e un supporto software comunque regolare testimoniato dal sito ufficiale, con Android 12 ormai alle porte (ecco la nostra prova della beta 5), il device è ancora fermo ad Android 10 e tutt’altro che esente da bug: alcuni utenti hanno lamentato problemi con multitasking e gesture, lo spegnimento dello schermo in book mode e blocchi usando il sensore di impronte.

La situazione dovrebbe sbloccarsi a breve, o almeno così sembra: un portavoce di Microsoft ha confermato al team di The Verge che «Rimaniamo impegnati a fornire aggiornamenti a Surface Duo e siamo al lavoro per portare Android 11 ai clienti attuali prima della fine dell’anno». Per quanto sia apprezzabile l’impegno preso, è impossibile considerare soddisfacente una risposta del genere: precedenti report parlavano di un roll out in estate, ma erano evidentemente in errore: l’estate è finita, il produttore non ha ancora indicato una data precisa per il rilascio dell’aggiornamento e, a questo punto, è praticamente certo che Microsoft Surface Duo riceverà Android 11 solo dopo il rilascio ufficiale di Android 12 da parte di Google.

