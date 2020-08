Il colosso tecnologico di Redmond ha confermato che il suo nuovo smartphone pieghevole Microsoft Surface Duo sarà supportato con tre anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e della sicurezza, allineandosi con le ammiraglie di Google e Samsung.

Questo è un impegno solido da parte di Microsoft, anche se sembra il minimo visto che parliamo di un dispositivo da circa 1.200 euro che oltretutto è privo di numerose funzionalità.

Perché Microsoft Surface Duo non integra il chip NFC?

L’NFC è uno standard wireless ampiamente utilizzato, dai pagamenti mobili e il trasporto pubblico all’accoppiamento dei dispositivi. Microsoft ha spiegato il motivo alla base della mancanza del chip NFC all’interno di Surface Duo sottolineando che si tratta principalmente di un dispositivo per la produttività in mobilità alla sua prima iterazione, quindi funzionalità come NFC, ricarica wireless, impermeabilità, 5G e un sensore di impronte digitali in-display saranno integrate in una prossima versione del prodotto in base al feedback degli utenti.

Pur essendo un dispositivo da 1200 euro, Microsoft Surface Duo utilizza il SoC Snapdragon 855 dello scorso anno e offre una singola fotocamera da 11 MP nella parte anteriore, ma si spera che le aggiunte software per sfruttare il doppio schermo e l’attenzione alla produttività possano compensare le numerose mancanze necessarie per un’esperienza mobile completa.

Microsoft Surface Duo sarà disponibile negli USA a partire dal prossimo 10 settembre.

