L’idea alla base di Android Auto è quella di offrire agli utenti una soluzione che possa consentire loro di guidare il proprio veicolo distraendosi il meno possibile dalla strada e avendo accesso alle funzionalità più importanti offerte dal sistema operativo del colosso di Mountain View e dai tanti servizi del suo ecosistema.

E se si considera che Android Auto e le varie app disponibili sono progettate pensando alla sicurezza e alle interazioni rapide pare quasi scontato che i controlli dovrebbero essere posizionati vicino al conducente ma ciò non è quanto avviene nei Paesi in cui la circolazione è a sinistra con la guida a destra (ad esempio nel Regno Unito).

Android Auto fa felici gli utenti inglesi

Ebbene, nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha annunciato di avere deciso di semplificare l’utilizzo di Google Maps in Android Auto posizionando la barra di navigazione e girando le informazioni in modo che siano più vicine al conducente nei veicoli con guida a destra.

Stando a quanto è stato spiegato dal colosso di Mountain View, gli utenti di tutto il mondo che usano Android Auto nei propri veicoli ora vedranno l’interfaccia orientarsi in modo ottimale, nel layout e nella lingua, a seconda che si guidi un veicolo con guida a sinistra o a destra.

Questo sistema, che ha lo scopo di risolvere il problema dei pulsanti che sono troppo lontani per essere raggiunti dal conducente, viene applicato automaticamente in base al veicolo ma a breve il team di sviluppatori del colosso di Mountain View aggiungerà un’impostazione manuale per tornare all’orientamento più familiare.

Google inoltre rende noto di avere risolto anche alcuni problemi associati alle lingue da destra a sinistra per Google Maps in Android Auto.

Il nuovo sistema sarà disponibile per tutti gli utenti a livello globale che usano l’ultima versione di Android Auto.