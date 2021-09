Man mano che ci avviciniamo al momento del lancio ufficiale della serie Google Pixel 6 cresce l’attesa per i due nuovi smartphone del colosso di Mountain View e i più impazienti saranno felici di scoprire di avere ora la possibilità di gustare un piccolo assaggio dei due telefoni grazie agli sfondi che saranno pre-installati.

Ogni evento di lancio di Google Pixel è un’occasione ideale per gli appassionati di sfondi e temi e tale regola sarà confermata anche da quello relativo alla nuova generazione di smartphone di Google.

Grazie allo staff di XDA Developers scopriamo che Google Pixel 6 Pro potrà contare anche su alcuni nuovi sfondi realizzati sulla base di foto di piante del popolare fotografo Andrew Zuckerman (che si vanno così ad aggiungere a quelli già emersi lo scorso mese) e che saranno disponibili sia in una variante con tema chiaro che in una con tema scuro:

Cattleya Orchid

Echeveria ‘Blue Prince’

Hellebores

Moth Orchid

Persian Lily

Pincushion Protea

Se queste immagini sono riuscite a stuzzicare la vostra curiosità, potete scaricare il pacchetto completo sfruttando il seguente link:

download sfondi Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 Pro si ricaricherà più velocemente

Sempre a proposito della nuova generazione di smartphone del colosso di Mountain View, nelle scorse ore è arrivata una conferma alle indiscrezioni secondo cui finalmente gli smartphone di Google si ricaricheranno più velocemente rispetto ai precedenti modelli.

Così come apprendiamo da XDA Developers, in Rete sono state pubblicate le etichette emesse dall’ente certificatore taiwanese NCC e relative agli standard di ricarica supportati da Google Pixel 6 Pro e da esse risulta che la batteria dello smartphone sarà in grado di ricaricarsi fino a una velocità di 33 W.

Previous Next Fullscreen

Purtroppo tali etichette si riferiscono soltanto alla variante Pro e, pertanto, non vi sono garanzie che anche il modello “base” supporti la ricarica rapida a 33 W.

C’è anche da considerare che quasi certamente Google non includerà il caricabatterie rapido nella confezione di vendita dei suoi nuovi smartphone e tale accessorio dovrà essere acquistato separatamente (si vocifera a tal proposito anche di un nuovo modello di Pixel Stand a 23 W).

Nelle scorse ore, infine è arrivata anche un’altra conferma relativa alla data di lancio della serie Google Pixel 6, che dovrebbe essere in programma per il 19 ottobre 2021.

Questo screenshot (pubblicato da un utente su Reddit), infatti, si riferisce a un’iniziativa di Telstra che riguarda la nuova generazione di smartphone di Google e che finisce proprio in questa data, da più parti indicata come quella scelta per il lancio ufficiale. Staremo a vedere.