A inizio settimana il colosso di Mountain View svelava ufficialmente le immagini e il chip di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, e a distanza di pochissimi giorni abbiamo la possibilità di effettuare il download dei wallpaper ufficiali di Google Pixel 6 e 6 Pro.

12 fantastici wallpaper pronti al download

Come avvenne a seguito del lancio di Google Pixel 4a, Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G, anche per i nuovi smartphone di fascia alta troviamo una serie di wallpaper con alcune scelte stilistiche piuttosto peculiari, come ad esempio le soluzioni messe in campo per nascondere la fotocamera punch hole centrale.

La collezione “For Fun” è costituita da 12 wallaper – quelli che trovate nella galleria sottostante – dove, ad esempio, il wallpaper “Thirst Quencher” nasconde la fotocamera punch hole con la cannuccia della bevanda oppure “Cherry Cone” con il peduncolo della ciliegia in cima al cono gelato. Sono presenti anche una serie di wallpaper incentrati sulle persone, tutti accomunati da scelte per nascondere intelligentemente il foro centrale della fotocamera.

I colleghi di 9to5google sono riusciti anche a risalire alle risoluzioni approssimative dei display dei due smartphone: Google Pixel 6 avrebbe una risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel – circa 60 pixel più alto di Google Pixel 5 -, mentre Google Pixel 6 Pro avrebbe una risoluzione di 3120 x 1440 pixel – circa 80 pixel più alto di Google Pixel 4 XL.

Tutti i wallpaper presenti all’interno della galleria immagini soprastante sono a risoluzione originale, quindi adatta per essere utilizzata come sfondo della home screen o della schermata di blocco del proprio smartphone. A questo link, invece, trovate i wallpaper a risoluzione originale di Google Pxiel 6 Pro da utilizzare fin da subito sul vostro dispositivo.

