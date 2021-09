Il team di sviluppatori di Google è impegnato nel lavoro di ottimizzazione di Android 12, ormai prossimo al rilascio in versione definitiva e al passaggio degli smartphone della serie Google Pixel dalla precedente release del sistema operativo a quella nuova: non vi è molto di cui stupirsi, pertanto, se in questa fase possa emergere qualche bug in più.

E uno di tali bug, probabilmente legato proprio a questo particolare periodo di transizione, è quello segnalato dai possessori di alcuni smartphone della serie Google Pixel e relativo al Widget At a Glance, destinato con Android 12 a cambiare sia il nome che la sua struttura.

L’update di settembre porta un nuovo bug sugli smartphone Google Pixel

Con l’aggiornamento mensile di settembre pare che nel funzionamento di tale widget sia stato riscontrato qualche problema e su Reddit stanno via via aumentando le segnalazioni degli utenti che hanno riscontrato che la sezione dedicata al meteo ha smesso di funzionare.

Così come apprendiamo da Smart Droid, tale problematica pare sia presente anche sulla beta 5 di Android 12 e non riguarderebbe pertanto solo gli smartphone ancora basati sulla versione stabile di Android 11.

Quella che segue è un’immagine che ci offre una dimostrazione pratica del widget che non visualizza più le informazioni rapide relative alle condizioni meteo:

Il team di sviluppatori di Google dovrebbe essere già informato di tale nuovo bug e probabilmente già con il prossimo update dovrebbe essere in grado di risolverlo.

Ricordiamo che nei giorni scorsi è emersa quella che potrebbe essere la data scelta dal colosso di Mountain View per dare il via al rilascio ufficiale della versione definitiva di Android 12, ossia il 4 ottobre 2021.

Fra poco più di due settimane, pertanto, potremmo finalmente scoprire tutte le novità studiate dal team di sviluppatori di Google per rendere Android 12 l’upgrade più importante degli ultimi anni.

Potrebbe interessarti anche: le migliori novità di Android 12 Beta 5 in video