Oramai da diversi mesi seguiamo con interesse le fasi finali dello sviluppo di Android 12 e attendiamo con impazienza di scoprire quando il team di sviluppatori di Google rilascerà la sua versione definitiva.

Ovviamente saranno gli smartphone della serie Google Pixel i primi a ricevere la nuova versione dell’OS ma tutti i principali produttori, una volta rilasciata la versione definitiva, dovranno iniziare a prepararsi ad aggiornare i propri modelli più importanti e recenti ed è anche per tale motivo che la data di rilascio assume una grande importanza.

Ecco quando potrebbe essere rilasciato Android 12

Ebbene, nelle scorse ore Mishaal Rahman ha reso noto su Twitter che la versione stabile di Android 12 AOSP (Android Open Source Project) dovrebbe essere rilasciata da Google lunedì 4 ottobre 2021.

Se si considerano quelle che sono le abitudini del colosso di Mountain View, nel caso in cui tale indiscrezione dovesse rivelarsi corretta il 4 ottobre dovrebbe essere anche il giorno in cui i possessori di smartphone Google Pixel potranno installare l’atteso aggiornamento ad Android 12.

La data del 4 ottobre potrebbe assumere anche importanza per l’esordio sul mercato della tanto attesa serie Google Pixel 6, in quanto difficilmente il colosso di Mountain View potrebbe lanciare la sua nuova generazione di smartphone senza l’ultima release dell’OS a bordo. Prima del 4 ottobre, pertanto, difficilmente Google lancerà ufficialmente i nuovi Pixel.

Una volta che Android 12 sarà disponibile, i vari produttori di smartphone inizieranno a essere messi sotto pressione dai propri utenti più desiderosi di ricevere la nuova versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Se per alcuni brand saranno sufficienti anche poche settimane per dare il via al rilascio dell’update per i propri device, per altri i lavori si protrarranno per diversi mesi e la domanda “quando sarà disponibile Android 12?” si farà sempre più pressante.

