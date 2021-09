Mano mano che ci avviciniamo verso gli ultimi mesi del 2021, crescono di intensità i rumor riguardanti la serie di smartphone Samsung Galaxy S22, attesi per l’inizio del 2022.

Ricarica rapida da “appena” 45 W…

In queste ore il leaker Ice Universe torna a parlare di un aspetto molto importante per gli smartphone: la ricarica rapida. Da quanto scrive il leaker su Twitter, sembra che il modello Samsung Galaxy S22 Ultra tornerà a utilizzare la ricarica rapida da 45 W, la stessa che era presente su Samsung Galaxy S20 Ultra 5G e poi ridotta a 25 W sulla serie Samsung Galaxy S21.

Rumor provenienti da altre fonti hanno anche avanzato l’ipotesi che il colosso sudcoreano avesse in cantiere di introdurre il supporto alla ricarica rapida da 65 W, ma sembra invece che l’azienda abbia deciso di non spingersi troppo in alto. A tal proposito, le ultime informazioni indicano che Samsung Galaxy S22 Ultra monterebbe la stessa batteria da 5000 mAh disponibile su Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

… e niente fotocamera sotto il display

È sempre Ice Universe a spegnere gli entusiasmi di chi ancora spera nella introduzione di una fotocamera sotto il display per la serie Samsung Galaxy S22. Il famoso leaker è convinto, almeno secondo le sue fonti, che la compagnia punterà a montare lo stesso sensore punch hole da 10 MP presente su Samsung Galaxy S21.

Si rafforza così l’idea che il vero punto di svolta tra l’attuale generazione e quella attesa per inizio 2022 sia circoscritta alla fotocamera principale, per via dell’introduzione di uno zoom rivoluzionario.

