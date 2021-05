Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è al momento uno dei migliori smartphone Android sul mercato sotto tutti i punti di vista, a partire da quello fotografico. Lo smartphone può essere considerato come il culmine della maestria del colosso sudcoreano nel mondo dei dispositivi mobile, ma pare che il modello atteso per il 2022 rivoluzionerà ancora una volta il concetto di camera phone.

Uno zoom mai visto prima in uno smartphone

Oggi, si sa, la scelta di uno smartphone dipende anche e soprattutto dalla qualità delle fotocamere. Samsung lo sa benissimo e ogni anno i suoi smartphone di fascia alta montano sensori sempre migliori, più definiti ed in grado di garantire scatti di qualità in quasi ogni condizione di luminosità. Un nuovo leak pubblicato da Ice Universe, indica che Samsung Galaxy S22 Ultra disporrà del miglior zoom mai montato su uno smartphone.

La lente periscopica installata su Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è costituita da lenti fisse, un limite fisico che influenza in maniera sostanziale la qualità degli scatti. Secondo le informazioni fornite al famoso leaker, Samsung Electromechanics e Samsung LSI hanno realizzato una nuova tecnologia di zoom costituita da lenti in movimento in grado di raggiungere livelli di zoom da 3x a 10x, com’è possibile osservare nella ricostruzione in alto. Si tratta della stessa identica tecnologia presente nelle fotocamere DSLR e, in maniera simile, anche sullo smartphone Sony Xperia 1 III – su quest’ultimo la lente periscopica ha solo due livelli di zoom, 3x e 4.4x.

Le informazioni pubblicate da Ice Universe, per quanto sia una fonte molto spesso affidabile, vanno ovviamente prese con le pinze. Mancano ancora molti mesi alla presentazione della famiglia Samsung Galaxy S22 e l’azienda potrebbe benissimo cambiare i propri piani decidendo di implementare la tecnologia in altri smartphone.

In copertina Samsung Galaxy S21 Ultra 5G