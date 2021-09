A volte capita che un leak sugli accessori di uno smartphone possa in qualche modo anticipare una funzione software integrata all’interno di essi. È proprio questo quello che è accaduto in queste ore a seguito del leak delle possibile custodie per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

Active Edge sta per tornare?

Roland Quandt, volto noto nell’ambiente per le anticipazioni sempre affidabili, ha scoperto che la funzione Active Edge potrebbe tornare e che potrebbe trovare posto proprio sull’attesa serie di smartphone di fascia alta di Google. Le informazioni pubblicate da Quandt fanno riferimento alle seguenti custodie per gli smartphone made by Google:

Google Pixel 6 Fabric Case: Stormy Sky, Light Rain, Cotton Candy;

Google Pixel 6 Pro Fabric Case: Stormy Sky, Light Frost, Golden Glow e Soft Sage.

È stato scoperto che su tutte le custodie sopracitate è chiaramente indicato il supporto ad Active Edge, una funzione estremamente utile e comoda implementata da Google a seguito dell’acquisizione di HTC e adottata fino alla serie Google Pixel 4. La dicitura presente sulle custodie, reputata verosimile anche Mishaal Rahman di XDA, ci porta dritti considerare la possibilità che gli utenti muniti di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro potranno esercitare una leggera pressione ai lati dei dispositivi per attivare una specifica funzione.

