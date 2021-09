Google continua il proprio impegno nel cercare di affinare e perfezionare le impostazioni di Google Assistant al fine di semplificarne l’esperienza utente.

Non è la prima volta che il colosso di Mountain View si trova ad apportare piccoli cambiamenti alle impostazioni dell’Assistant e, in questo caso, ha concentrato le proprie attenzioni su Voice Match e sui “Risultati Personali”.

L’aggiornamento introduce una suddivisione in tab delle impostazioni di tali funzioni in base al tipo di dispositivo che si sta utilizzando per poter agire singolarmente su ognuno di essi.

Due tab separati per gestire meglio i dispositivi con Google Assistant

All’apertura delle impostazioni di Voice Match fanno la loro comparsa due tab separati che si riferiscono allo smartphone in uso e agli altri dispositivi di Google in proprio possesso quali Chromecast, Nest Hub o Nest Mini.

La novità di questa nuova impostazione è che sarà possibile, per ogni singolo dispositivo, disabilitare il Voice Match o allenare l’assistente Google a riconoscere nuovamente la propria voce.

Nella sezione riferita allo smartphone, inoltre, è presente la possibilità di attivare o meno l’opzione che consente di richiamare il Google Assistant a schermo spento o da qualsiasi schermata.

Anche la sezione “Risultati Personali”, prima denominata “Personalizzazione”, è stata ridisegnata allo stesso modo consentendo all’utente di agire sui singoli dispositivi o sullo smartphone, proprio come avviene nelle impostazioni di Voice Match.

L’aggiornamento aggiunge, inoltre, l’opzione di disattivare i “Risultati Personali” simultaneamente su tutti i dispositivi in proprio possesso.

