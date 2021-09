A fine aprile di quest’anno alcuni studi sul codice interno di Google Assistant e dell’App Google avevano rivelato come il team di sviluppo del colosso di Mountain View stesse lavorando a un sistema – con nome in codice “Guacamole” – per rendere più rapide e lineare le interazioni con l’assistente digitale, evitando agli utenti di dovere sempre ripetere la parola chiave “Ok, Google” per attivarlo.

Un sistema di interazione rapido e lineare

Un ulteriore lavoro dietro le quinte portato avanti dai colleghi di 9to5google ha svelato “Quick phrases“, ovvero la possibilità di interagire con Google Assistant in modo da “Saltare ‘Ok Google’ per ricevere aiuto con attività specifiche“. Sebbene siano ancora presenti nomi in codice per alcune sezioni della interfaccia grafica, è possibile intuire che gli utenti potranno utilizzare parole chiave rapide per avviare alcuni task specifici.

Le nuove parole chiave saranno aggiunte all’interno di un’apposita sezione della UI, ad oggi identificata con il nome in codice “Your salsas“, mentre è anche presente un ulteriore menu e un carosello inferiore per scegliere quelle offerte direttamente da Google. Al lancio saranno disponibili le seguenti categorie: Consigliati, Sveglie, Connessioni, Informazioni generali, Luci, Controlli multimediali, Timer, Cose da fare. Esse permetteranno di eseguire questi task rapidi:

Imposta sveglie: “Imposta una sveglia per le 7:00”;

Cancella allarmi: “Cancella la sveglia”;

Mostra sveglie: “A che ora è impostata la sveglia?”;

Invia trasmissioni: “Invia una trasmissione”;

Rispondere alle chiamate: “Rispondi” e “Rifiuta”;

Chiedi informazioni sull’ora: “Che ore sono?”;

Chiedi informazioni sul tempo: “Che tempo fa?”;

Accendi e spegni le luci: “Accendi le luci”;

Accendi e abbassa le luci: “Aumenta la luminosità”;

Controllo del volume: “Alza il volume”;

Metti in pausa e riprendi la musica: “Metti in pausa la musica”;

Salta tracce: “Salta questa canzone”;

Imposta timer: “Imposta un timer per 2 minuti”;

Annulla timer: “Annulla timer”;

Metti in pausa e riprendi i timer: “Metti in pausa il timer”;

Azzera timer: “Reimposta timer”;

Mostra timer: “Quanto tempo è rimasto?”;

Promemoria: “Crea un promemoria”;

Note per la famiglia: “Crea una nota per la famiglia”.

Alcune porzioni di codice, inoltre, svelano che tale funzionalità verrà anche estesa agli smart speaker e ai smart display, rendendo possibile una interazione rapida anche con i dispositivi per la smart home sparsi per casa. Al momento non è chiaro quando la funzione sarà disponibile, ma vi terremo informati in caso di novità.