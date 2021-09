Mentre Google scalda i motori per prepararsi al lancio della serie Google Pixel 6, il team di sviluppo di Google Meet prende in prestito una vecchia funzione di Google Hangouts per facilitare le video chiamate dirette.

Stanno arrivando le video chiamate dirette

Infatti, invece di ruotare attorno all’utilizzo di link di invito come accade ad esempio per le video chiamate di gruppo su Google Meet, il colosso di Mountain View sta lavorando all’introduzione di un sistema per attivare rapidamente una chiamata diretta tra due persone direttamente all’interno dell’applicazione di Gmail.

“Questo farà squillare il loro dispositivo che esegue l’app mobile Gmail e invierà un chip di chiamata a Gmail in esecuzione in un browser web, in modo che possano rispondere facilmente da qualsiasi dispositivo“, comunica l’azienda. La pressione del tasto per la video chiamata farà partire la suoneria di chiamata sul telefono del ricevente e invierà anche una notifica sul tab del browser web aperto su Gmail. La funzionalità sarà presto disponibile all’interno dell’app di Gmail e verrà introdotta su Google Workspace nell’immediato futuro.

Novità per la modalità Companion e la traduzione live

C’è anche una piccola novità per la modalità Companion di Google Meet: presto gli utenti potranno utilizzare il proprio notebook come monitor secondario per le video chiamate. La funzionalità è programma per arrivare durante il mese di novembre.

Infine, entro fine anno, il sistema di traduzione live di Google Meet darà modo agli utenti di tradurre le riunioni dall’inglese al francese, tedesco, spagnolo e portoghese.

