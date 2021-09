Giornata ricca di importantissime novità per quanto riguarda l’universo Android – nelle scorse ore Google ha rilasciato la Beta 5 di Android 12, l’ultima prima dell’arrivo della build stabile -, anche per via del video pubblicitario e le nuove immagini di Google Pixel 6.

Android Private Compute Core sbarca su Android 12

Tra la famiglia Google Pixel 6 sempre più vicina e Android 12 ormai ad un passo dalla versione definitiva, il colosso di Mountain View sta ottimizzando gli ultimi aspetti del sistema operativo che evidentemente troverà posto sui nuovi smartphone. Uno degli aspetti più importanti del nuovo OS, oltre all’introduzione del sistema grafico Material You, riguarda le tante novità relative alla privacy a cui sta lavorando il team di sviluppo di Google.

Con la Beta 5 di Android 12 il pannello “Android Private Compute Core” è stato ufficialmente introdotto all’interno del menu Impostazioni > Privacy. “[Android Private Computer Core] Ci consente di introdurre nuove tecnologie che sono private per progettazione, consentendoci di mantenere le tue informazioni personali al sicuro, private e sul tuo telefono – si legge nella nota ufficiale di Google. Private Compute Core abilita funzionalità come Live Caption, Now Playing e Smart Reply.”

Come sottolineano i colleghi di Android Police, al momento non sono presenti differenze tra il vecchio pannello Device Personalization Services di Android 11 e Private Compute Core di Android 12, ma è stato indicato che l’azienda avrà nuove informazioni da condividere sulla funzione già a partire dalle prossime ore.

Potrebbe interessarti anche: Ecco le migliori novità della Beta 5 di Android 12