Giornata piuttosto ricca di interessante novità per alcune applicazioni Google come Google Messaggi, App Google, Google Chat e Google Documenti.

Nuova UI in arrivo su Google Messaggi

Google Messaggi introduce il rifacimento della interfaccia per quanto riguarda l’aggiunta di allegati nella chat di discussione. Il tap sul tasto “+” nella barra di immissione del testo, svela adesso un nuovo menu molto più pulito e meno caotico rispetto il precedente.

Il rinnovamento della UI è disponibile per alcuni utenti su Android 12 con la versione 9.3 beta di Google Messaggi, ma dovrebbe arrivare senza problemi anche per le versioni meno recenti di Android.

È più semplice nascondere risultati di ricerca espliciti

Alcune volte navigare sul web implica entrare in contatto con risultati di ricerca espliciti, una situazione potenzialmente preoccupante in presenza di minori. In queste ore l’App Google permette di nascondere i risultati espliciti molto più facilmente di quanto permettesse in passato, grazie a un riposizionamento dell’apposita voce nel menu delle impostazioni.

Adesso, infatti, accedendo alle impostazioni del proprio account Google dall’App Google, è possibile individuare rapidamente la voce “Nascondi risultati espliciti”, come facilmente visionabile dalle immagini soprastanti. Una volta attivata la funzione, si occuperà di nascondere automaticamente alcuni risultati di ricerca come ad esempio quelli pornografici.

La novità è disponibile fin da subito scaricando l’ultima versione dell’App Google dal badge del Play Store sottostante.

Google Chat abbraccia la ricerca delle GIF con Tenor

Se siete soliti utilizzare Google Chat e rispondere alle discussioni in chat con le GIF, in queste ore la compagnia annuncia la tanto attesa integrazione con Tenor per cercare facilmente le più popolari GIF sul web. Al contrario di quanto avveniva in passato in cui un utente poteva aggiungere una GIF tramite bot oppure allegandola in chat, l’integrazione con Tenor permette di selezionare le GIF in tendenza oppure quelle più ricercate con comodi hashtag.

La funzione è in fase di rilascio dal 1° settembre e dovrebbe impiegare circa una settimana per raggiungere tutti gli account interessati.

I file Office si integrano meglio con Documenti

Se siete soliti lavorare con le applicazioni di produttività Google Documenti, Fogli e Presentazioni, sappiate che il team del colosso di Mountain View ha in serbo un importante miglioramento dell’integrazione con i documenti realizzati con la suite Office di Microsoft.

A partire dai prossimi 15 giorni, quando la funzione raggiungerà la totalità degli utenti su Google Workspace e G Suite, sarà possibile allegare un documento Excel o magari una presentazione di Power Point e scaricarla o eventualmente visionarla senza abbandonare il documento su Google Documenti.

