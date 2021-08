La velocità con cui Google aggiorna Chrome è davvero alta e stando a quello che l’azienda californiana ha dichiarato qualche tempo fa, lo sviluppo del browser più famoso sarà ancora più veloce ed efficace. La velocità degli aggiornamenti non sono però un problema per la qualità e la quantità delle novità che ad ogni release sono sempre tante e corpose. Google Chrome Beta 94 non è da meno, dato che porta con sé tante novità grafiche (soprattutto su Android 12) che di usabilità e miglioramento delle prestazioni generali.

Il Material You su Chrome Beta 94 è sempre più maturo

Anche se può sembrare strano, grazie al nuovo ciclo di aggiornamenti a 4 settimane anziché 6, Chrome 93 non è ancora arrivato in versione stabile mentre abbiamo già la versione 94 in beta. La nuova release di Chrome ci mostra uno stile grafico ancor più maturo nei confronti dei canoni del Material You, grazie all’adeguamento a Monet, il motore grafico che “colora” le app su Android 12 in base alla palette di colori estratta dallo sfondo del nostro smartphone.

L’adeguamento al nuovo stile grafico però deve essere attivato tramite due flag, ovvero: chrome:flags#dynamic-color-android e chrome:flags#theme-refactor-android che vanno a cambiare l’aspetto di una nuova scheda, la barra degli indirizzi e il selettore delle schede aperte. Considerato che il lavoro sulla nuova interfaccia sembra essere importante sotto vari punti di vista, è lecito aspettarsi che questo vada a toccare altri aspetti di Chrome come le impostazioni e i vari menù.

Piccoli aggiustamenti grafici anche su Chrome Beta per desktop

Google è al lavoro anche su una nuova interfaccia delle impostazioni di Chrome desktop. Attivando il flag chrome:flags#webui-branding-update infatti possiamo apprezzare come alcune parti del browser abbiano subito un refresh grafico, come appunto le impostazioni, la cronologia e diversi altri aspetti. Questi cambiamenti rispecchiano ciò che abbiamo potuto apprezzare sull’ultima release di Chrome OS. Per farla semplice, Google ha rimosso la barra blu in alto per un interfaccia quasi completamente bianca che però ha dà più spazio alla personalizzazione.

Google pensa anche a chi odia i gruppi di schede

I gruppi di schede (o tab che dir si voglia) sono un’aggiunta che ormai è presente in maniera stabile sul browser di Google da diverso tempo. Non tutti gli utenti però adorano questa funzionalità e Big G è venuta in loro soccorso aggiungendo una nuova voce al menù che si apre quando vogliamo aprire un link in una nuova pagina. L’opzione è una vecchia conoscenza in quanto permette semplicemente di aprire una nuova scheda a sé stante anziché in un gruppo. Siamo certamente lontani da un’opzione che permetta di rimuovere completamente i gruppi di schede ma almeno questo dovrebbe rendere la vita un po’ più semplice a chi, questa feature, non va proprio giù.

Ora è possibile navigare sempre in HTTPS

Nelle impostazioni di Chrome Beta 94, sotto la voce “Privacy” è comparso un nuovo toggle che permette di forzare il protocollo HTTPS per tutte le connessioni. In pratica tutti i siti che offrono una connessione non sicura in HTTP vengono automaticamente migliorate in HTTPS dal browser. Se il sito non supporta questa funzionalità, Chrome mostrerà un messaggio che ci avvisa che il sito in questione non è sicuro per la navigazione.

Chrome Beta 94 migliora la reattività e la modalità Incognito

Gli ingegneri di Google hanno aggiunto il supporto per una nuova API, WebCodes, che rende più semplice la vita agli sviluppatori di terze parti di lavorare con encoder e decoder audio e video. Questo dovrebbe portare miglioramenti importanti per la latenza in ambito gaming senza andare a intaccare la CPU e la rete come invece succede per le app basate su JavaScript. Questa nuova API è stata in lavorazione da tempo ma solo ora è attiva di default. Intanto continua il lavoro che dovrebbe portare a proteggere le nostre schede in Incognito con la schermata di blocco o con i dati biometrici (blocco con volto o impronta digitale) ma pur essendoci un flag, questa opzione non è ancora disponibile quindi dovremo aspettare.

Google Chrome Beta 94 è già arrivato sul Play Store e se volete scaricarlo potete farlo tramite il badge di seguito: