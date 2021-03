Una nuova modifica alla politica di Google porta con sé una novità importante che riguarda Google Chrome: se storicamente il colosso di Mountain View ha proceduto al rilascio di nuove versioni del suo browser ogni sei settimane (con piccole patch messe a disposizione degli utenti tra l’una e l’altra), infatti, nel prosieguo del 2021 il ciclo degli aggiornamenti si ridurrà a quattro settimane.

Fin dalle prime versioni di Google Chrome, il team di sviluppatori ha puntato su una soluzione che prevede il suo aggiornamento in background, in modo da garantire la sua sicurezza (le nuove versioni vengono scaricate silenziosamente e agli utenti viene spesso chiesto di eseguire l’installazione riavviando).

Google Chrome si aggiornerà ogni quattro settimane

Gli aggiornamenti principali (per esempio quello che porta Google Chrome dalla versione 88 alla versione 89) sono stati fino a questo momento rilasciati ogni sei settimane, introducendo nuove importanti feature mentre i piccoli update, incentrati soprattutto sulla sicurezza, sono stati implementati ogni due settimane.

Nella parte finale del 2021 tutto ciò cambierà, in quanto il colosso di Mountain View ha in programma di iniziare a rilasciare una nuova versione del suo browser ogni quattro settimane, in modo che le nuove funzionalità su Windows, Mac, Linux, Android, iOS e Chrome OS possano arrivare su base mensile.

A dire di Google, questo nuovo sistema di update sarà reso possibile dai notevoli miglioramenti conseguiti nei processi di test e rilascio per Google Chrome, grazie ai quali il team di sviluppatori si è reso conto che la piattaforma è in grado di supportare un ciclo di update più rapido, così da fornire agli utenti nuove funzionalità con cadenza mensile.

Google dovrebbe fare esordire questo nuovo ciclo di aggiornamenti più veloci con Google Chrome 94, versione attesa per il terzo trimestre del 2021 (al momento il suo rilascio è in programma per il 21 settembre mentre la versione 93 dovrebbe essere rilasciata il 31 agosto). Nei prossimi mesi ne sapremo di più.