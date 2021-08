L’offerta TIM xTE Cross L per i già clienti di rete fissa è disponibile online

L’offerta xTE TIM Cross L, del cui rilancio vi avevamo parlato meno di dieci giorni fa e che si rivolge ai già clienti TIM di rete fissa, è disponibile all’attivazione anche online, sul sito ufficiale dell’operatore.

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di TIM per via del data breach relativo a MyTIM e per i progetti di espansione della rete 5G, invece oggi torniamo a parlare di offerte telefoniche.

Offerta xTE TIM Cross L anche online: info e costi

Come detto qualche giorno fa, l’offerta xTE TIM Cross L era sbarcata sul mercato qualche mese addietro e adesso viene riproposta senza alcuna modifica.

Ci troviamo di fronte ad un’offerta che punta sul concetto di convergenza fisso-mobile, essendo rivolta in modo specifico ai già clienti TIM di rete fissa e nuovi clienti di rete mobile che facciano contestuale richiesta di portabilità del numero.

Disponibile all’attivazione, salvo proroghe dell’ultimo minuto, fino al 30 settembre 2021, l’offerta in argomento mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati in 4G (con velocità limitata a 150 Mbps in download e a 75 Mbps in upload) al costo di 9,99 euro al mese. Per quanto riguarda il metodo di pagamento, è previsto l’addebito sul credito residuo, ma è possibile attivare quello tramite carta di credito/conto corrente (mediante il servizio TIM Ricarica Automatica).

In caso di abbinamento a TIM Unica, il costo dell’offerta non varia, ma viene addebitato direttamente in bolletta e i GB inclusi nel bundle diventano illimitati.

L’offerta include gratuitamente anche il piano TIM Base19, il cui costo mensile aggiuntivo (1,99 euro) non viene addebitato se si mantiene attiva l’offerta, e i servizi di reperibilità LoSai e ChiamaOra di TIM. Non manca ovviamente la possibilità di sfruttare i contenuti dell’offerta anche in Roaming UE.

Passando ad altri costi e informazioni, xTE TIM Cross L non prevede un contributo di attivazione, ma, optando per l’acquisto online, ne è previsto uno di 25 euro una tantum, di cui 20 euro di credito residuo e 5 euro per l’attivazione della SIM stessa. Inoltre, se il primo mese di offerta è gratuito, va specificato che il prezzo di 9,99 euro al mese è promozionale e strettamente legato alla convergenza fisso-mobile: in caso di cessazione della linea fissa, il costo del rinnovo mensile passa a 14,99 euro (salvo possibilità di disattivazione gratuita).

Il cliente avente diritto all’attivazione dell’offerta può già recarsi anche nei punti vendita fisici e abbinare, usando lo stesso codice fiscale, la xTE TIM Cross L ad un massimo di quattro SIM di rete mobile. Ecco, invece, il link da usare per l’attivazione online:

Attiva online xTE TIM Cross L a 9,99 euro al mese

Offerta TIM Super Fix: info e costi dell’alternativa

L’offerta TIM Super Fix presenta numerosi punti di contatto con quella appena descritta: al pari della precedente, sarà disponibile all’attivazione fino al 30 settembre 2021, può essere sottoscritta anche online e si rivolge ai già clienti TIM di rete fissa.

Per quanto riguarda i contenuti, TIM Super Fix comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 5 GB di traffico dati in 4G al costo di 11,99 euro al mese. Rispetto all’offerta precedente, il bundle dati mensile è ben più risicato, tuttavia la differenza è annullabile grazie al meccanismo TIM Unica, che permette di rendere illimitati i GB compresi.

In caso di attivazione online, l’offerta prevede un costo una tantum di 10 euro per la SIM con 10 euro di credito residuo e, in promozione, il primo rinnovo mensile è offerto gratuitamente. Ecco il link:

Attiva online TIM Super Fix a 11,99 euro al mese