TIM rilancia l’offerta xTE Cross L e rinnova il listino TIMVISION Calcio e Sport

Quella di oggi, 17 agosto 2021, è una giornata carica di novità in casa TIM: da una parte l’operatore sta rilanciando l’offerta xTE TIM Cross L rivolta ai già clienti di rete fissa, dall’altra viene rinnovato il listino TIMVISION Calcio e Sport.

Offerta xTE TIM Cross L: info e costi

L’offerta xTE TIM Cross L non è un inedito del listino di TIM, visto che ve ne avevamo già parlato nei mesi scorsi e adesso ritorna con la stessa identica formula.

Si tratta di un’offerta ricaricabile che comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati in 4G (con velocità limitata a 150 Mbps in download e a 75 Mbps in upload) al costo di 9,99 euro al mese, con possibilità di pagamento tramite credito residuo o carta di credito/conto corrente (mediante il servizio TIM Ricarica Automatica).

L’offerta xTE TIM Cross L sarà attivabile fino al 30 settembre 2021, ma solo dai già clienti TIM di rete fissa e nuovi clienti di rete mobile che facciano contestuale richiesta di portabilità del numero.

Per quanto riguarda gli altri costi, l’offerta non ne prevede per l’attivazione, tuttavia, con l’acquisto online, è previsto un contributo di 25 euro una tantum, di cui 20 euro di credito residuo e 5 euro per l’attivazione della SIM stessa. Il primo mese di offerta è gratuito, mentre il prezzo di 9,99 euro al mese è in promozione: in caso di cessazione della linea fissa, passa a 14,99 euro al mese (salvo possibilità di disattivazione gratuita).

In caso di abbinamento a TIM Unica, il costo dell’offerta non varia, ma viene addebitato direttamente in bolletta e i GB inclusi nel bundle diventano illimitati.

L’offerta include gratuitamente anche il piano TIM Base19, il cui costo mensile aggiuntivo (1,99 euro) non viene addebitato se si mantiene attiva l’offerta, e i servizi di reperibilità LoSai e ChiamaOra di TIM.

Il cliente avente diritto all’attivazione dell’offerta in argomento potrà recarsi anche nei punti vendita fisici e abbinare, usando lo stesso codice fiscale, la xTE TIM Cross L ad un massimo di quattro SIM di rete mobile. Per i clienti che preferiscono l’attivazione online, ecco il link da utilizzare:

Attiva online xTE TIM Cross L a 9,99 euro al mese

TIMVISION Calcio e Sport: nuovo listino dal 17 agosto 2021

Archiviato il discorso relativo a quest’offerta di rete mobile, ci occupiamo adesso della più grande novità di TIM dell’ultimo periodo: il pacchetto Calcio e Sport di TIMVISION.

Mentre il precedente listino è uscito di scena nella giornata di ieri, le nuove offerte TIMVISION Calcio e Sport sono attivabili da oggi – 17 agosto 2021 – fino a nuova comunicazione. Il listino si compone di quattro offerte, eccole nei dettagli:

TIMVISION Calcio e Sport : comprende DAZN, Infinity+, TIMVISION e il decoder TIMVISION Box a 29,99 euro al mese per 12 mesi per poi passare a 34,99 euro al mese. L’attivazione costa 19,99 euro una tantum e 3 euro al mese inclusi nel costo mensile.

: comprende DAZN, Infinity+, TIMVISION e il decoder TIMVISION Box a per poi passare a 34,99 euro al mese. L’attivazione costa 19,99 euro una tantum e 3 euro al mese inclusi nel costo mensile. TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ : all’offerta precedente aggiunge anche Disney+ e prevede un costo di 34,99 euro al mese per i primi 12 mesi per poi passare a 39,99 euro al mese.

: all’offerta precedente aggiunge anche Disney+ e prevede un costo di per poi passare a 39,99 euro al mese. TIMVISION Calcio e Sport con Netflix : all’offerta base aggiunge Netflix e prevede un costo di 39,99 euro al mese per i primi 12 mesi per poi passare a 44,99 euro al mese.

: all’offerta base aggiunge Netflix e prevede un costo di per poi passare a 44,99 euro al mese. TIMVISION Gold: all’offerta base aggiunge sia Disney+ che Netflix e prevede un costo mensile di 44,99 euro per i primi 12 mesi per poi passare a 49,99 euro al mese.

Rispetto al listino valido fino a ieri, in pratica, è sparita la promozione sul periodo di visione gratuito iniziale e lo sconto del costo mensile fino al 31 agosto 2021.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale TIM.

