Secondo precedenti indiscrezioni Samsung era orientata a utilizzare un sistema a camera di vapore per dissipare il calore nella futura serie di smartphone Galaxy S22.

Nuove voci di corridoio indicano che i prossimi dispositivi mobili di punta dell’azienda potrebbero accontentarsi di cuscinetti in grafite termica come sistema di raffreddamento. Secondo quanto emerso Samsung avrebbe cambiato direzione per abbassare i costi di produzione della gamma.

Samsung Galaxy S22 potrebbe non utilizzare la camera di vapore per la dissipazione del calore

Samsung ha utilizzato un sistema di raffreddamento a camere di vapore sulla serie Galaxy S10, ma successivamente la società ha abbandonato la tecnologia a favore di pad termici in grafite multistrato.

La serie Samsung Galaxy Note 20 utilizzava due tipi di sistemi di raffreddamento. Alcuni Galaxy Note 20 Ultra utilizzavano pad termici in grafite, mentre altri erano dotati di una camera di vapore in rame per il raffreddamento.

In molti pensarono che l’assenza della camera di vapore causasse un surriscaldamento del dispositivo, tuttavia un’indagine condotta da iFixit ha rilevato che c’è poca differenza, in termini di dissipazione del calore, tra la camera di vapore e la grafite termica.

La decisione di non utilizzare la tecnologia di raffreddamento a camera di vapore negli smartphone come Samsung Galaxy S21 e forse nella serie Galaxy S22 potrebbe essere collegata a una questione di costi, al fatto che non è più pubblicizzata come prima e che probabilmente non farà una grande differenza per le prestazioni.

