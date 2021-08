Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una vera e propria escalation di indiscrezioni riguardanti due nuovi smartphone, Xiaomi Mi 11T e Xiaomi Mi 11T Pro, e anche oggi si torna a parlare delle specifiche tecniche dei prossimi nuovi arrivi in casa Xiaomi.

Dopo un primo report sulla dotazione hardware di Xiaomi Mi 11T, un secondo su Xiaomi Mi 11T Pro e la probabile data di lancio dei due terminali, si torna a parlare di schede tecniche.

Xiaomi Mi 11T e Mi 11T Pro: probabili specifiche tecniche

Xiaomi Mi 11T e Xiaomi Mi 11T Pro saranno i successori degli interessanti, economici, ma non perfetti Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro dello scorso anno e una fonte cinese ha condiviso quelle che dovrebbero essere le loro specifiche tecniche principali, confermando quanto già trapelato nei giorni scorsi.

Secondo l’informatore, il più economico Xiaomi Mi 11T sarà dotato di un display con refresh rate a 120 Hz e del chipset MediaTek Dimensity 1200 e sul retro disporrà di un setup fotografico con un’unità principale da 64 megapixel.

Per quanto riguarda il modello Xiaomi Mi 11T Pro, si parla di un display OLED con refresh rate a 120 Hz e di un SoC Qualcomm Snapdragon 888 (ecco il nostro confronto con Exynos 2100 e A14 Bionic), quindi non dello Snapdragon 888+ riportato da altri. A questi si aggiungerebbe una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida fino a 120W.

È interessante segnalare come in merito al modello non Pro non venga specificata la tipologia di pannello impiegato per lo schermo: potrebbe essere ugualmente un OLED, ma è bene ricordare che per Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro era stato scelto un display LCD a 144 Hz che non ha entusiasmato DxOMark.

In ogni caso, sebbene manchino ancora parecchie caratteristiche, quelle finora riportate, abbinate ai giusti prezzi, potrebbero fare di Xiaomi Mi 11T e Xiaomi Mi 11T Pro due nuove scelte interessanti tra i “top di gamma economici”.

Leggi anche: Gli smartphone TOP più economici a confronto: Realme GT, Mi 11i, Poco F3, S21 e OnePlus 9