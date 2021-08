Lo scorso anno a ottobre Xiaomi ha presentato Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro e pare che anche per quest’anno nel medesimo periodo il colosso cinese abbia in programma il lancio di una nuova generazione di smartphone della serie T: stiamo ovviamente parlando di Xiaomi Mi 11T.

Nelle scorse ore, infatti, Xiaomiui su Twitter ha pubblicato quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Xiaomi Mi 11T (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

A dire del popolare leaker, Xiaomi Mi 11T (nome in codice Amber) dovrebbe essere commercializzato in India e nel mercato internazionale (quindi dovrebbe arrivare anche nei Paesi europei) mentre in Cina dovrebbe essere lanciato con il nome di Redmi K40 Ultra.

Cosa sappiamo al momento di Xiaomi Mi 11T

Tra le caratteristiche del nuovo smartphone di Xiaomi non dovrebbero mancare un display con aspect ratio 20:9 e refresh rate a 120 Hz (il pannello potrebbe essere con tecnologia OLED), un processore MediaTek, una tripla fotocamera posteriore (con un sensore primario OmniVision OV64B da 64 megapixel, un sensore ultra grandangolare Sony IMX355 e un teleobiettivo capace di garantire uno zoom 3x).

Redmi K40 Ultra (nome in codice Agate) dovrebbe presentare una differenza principale nel comparto fotografico: il sensore primario, infatti, dovrebbe essere un Samsung HM2 da 108 megapixel.

Come apprendiamo da Gizmochina, il codice modello della variante globale di Xiaomi Mi 11T (ossia 21081111RG) è stato di recente individuato nel database di un sito indonesiano che si occupa di certificare i dispositivi mobile e per quanto riguarda il suo processore diversi addetti ai lavori sono pronti a scommettere che sarà animato da un MediaTek Dimensity 1200.

Al momento non ci sono informazioni precise sulla possibile data di lancio del dispositivo ma è probabile che sarà Redmi K40 Ultra ad essere presentato per primo in Cina, in vista di una commercializzazione anche della serie Xiaomi Mi 11T sul mercato globale entro ottobre. Staremo a vedere.