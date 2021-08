Se OnePlus si prepara a lanciare OnePlus 9 RT durante il mese di ottobre, Xiaomi starebbe guardando al mese di settembre per presentare lo smartphone Xiaomi Mi 11T. Questo è quanto emerge da un inedito rumor circa i piani del colosso cinese per la fine di quest’anno.

Il lancio è atteso per il 23 settembre

Secondo le informazioni pubblicate in rete, sembra che Xiaomi presenterà lo smartphone giorno 23 settembre in un evento di lancio globale, seguito subito dopo da ulteriori presentazioni per alcuni mercati specifici come quello indiano, indonesiano e nigeriano.

Le specifiche leak pubblicate negli scorsi giorni su Xiaomi Mi 11T (nome in codice Amber) parlano di un display OLED con rapporto 20:9 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore MediaTek, una fotocamera posteriore con tre sensori di cui il principale OmniVision OV64B da 64 MP, un sensore ultra grandangolare Sony IMX355 e un teleobiettivo con zoom 3x.

Le specifiche hardware lo pongono evidentemente nella fascia medio alta del mercato, ovvero nella stessa categoria in cui trova posto Xiaomi Mi 10T e di cui evidentemente rappresenta la naturale evoluzione. Purtroppo le informazioni leak circa lo smartphone di Xiaomi terminano qui; il lancio piuttosto ravvicinato potrebbe però riservarci ulteriori sorprese con ulteriori leak e rumor dell’ultimo minuto.

In copertina Xiaomi Mi 10T Pro

