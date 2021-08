Dopo il lancio di Xiaomi Mi 11 5G, Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Pro 5G, Mi 11 Ultra e MIX 4, sembra proprio che il colosso cinese abbia intenzione di presentare un altro smartphone di fascia alta. I dettagli circa questo nuovo dispositivo sono stati pubblicati su Twitter e farebbero riferimento allo smartphone Xiaomi Mi 11T Pro, successore naturale di Xiaomi Mi 10T Pro.

Hardware spinto e prezzo accessibile

Le informazioni disponibili parlano delle seguenti specifiche tecniche:

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W;

processore Qualcomm Snapdragon 888 (o Snapdragon 888+ secondo alcuni leaker);

display OLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz;

prezzo pari a circa 600 dollari, ovvero 510 euro al cambio.

Gli ultimi rumor sul modello Xiaomi Mi 11T, fratello più economico e meno prestante di Mi 11T Pro, indicano che l’azienda cinese dovrebbe tenere un evento di lancio durante il mese di settembre, possibilmente giorno 23. Secondo la strategia di Xiaomi, il modello Mi 11T Pro dovrebbe prendere in prestito molte delle caratteristiche offerte dalla famiglia Mi 11 per posizionarle in un dispositivo proposto a un prezzo molto più accessibile e quindi a buon mercato.

Sebbene la compagnia non abbia ancora rilasciato informazioni ufficiali sul modello, è molto probabile che torneremo a parlarne nei prossimi giorni mano mano che verranno pubblicati nuovi leak e rumor.

In copertina Xiaomi Mi 10T Pro

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Xiaomi