Giornata di aggiornamenti anche quella di oggi, con alcuni smartphone e wearable che ricevono novità: per la prima categoria troviamo Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy A71 5G, Samsung Galaxy A31 e OnePlus Nord, per la seconda Huawei Band 6 e Huawei FreeBuds 4i.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e

Dopo aver fatto capolino su diversi modelli di smartphone del produttore, le patch di sicurezza di agosto 2021 approdano anche su Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e. Il nuovo firmware è il G97xFXXUCFUH3 e porta con sé la correzione a 40 vulnerabilità scovate di recente, oltre a miglioramenti generali nella stabilità del sistema e a bugfix generici.

L’update è già in distribuzione in Europa a partire dalla Svizzera e non dovrebbe tardare troppo: ci aspettiamo di vederlo in Italia nel giro di qualche ora o giorno.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A71 5G e Samsung Galaxy A31

Altri due smartphone della casa di Seul si aggiornano in queste ore: si tratta di Samsung Galaxy A71 5G (che “raggiunge” la variante 4G con qualche giorno di ritardo) e Samsung Galaxy A31. Per il primo si parte dagli USA e dai modelli marchiati Sprint e T-Mobile, con il firmware A716USQU5DUG1 che integra tra le novità le patch di sicurezza di agosto 2021.

Discorso simile per Samsung Galaxy A31, anche se il rollout riguarda Paesi diversi. Sono sempre in distribuzione le patch di agosto 2021, ma stavolta a partire da Brasile e Colombia. Dovremo attendere qualche giorno prima di vederle in Europa.

Novità aggiornamenti OnePlus Nord

OnePlus Nord si aggiorna a OxygenOS 11.1.5.5 e accoglie le patch di agosto 2021 e qualche altra novità riguardante la funzione Ambient Display. Più precisamente, oltre ai miglioramenti di sicurezza e a generici perfezionamenti nella stabilità del sistema, arrivano le funzioni screenshot e Bitmoji per l’Always On: quest’ultima è stata co-progettata con Snapchat e permette di animare la schermata con un avatar personale.

Novità aggiornamenti Huawei Band 6 e Huawei FreeBuds 4i

Update in rollout anche per i wearable Huawei Band 6 e Huawei FreeBuds 4i. La smartband sta ricevendo il firmware 11.1.1.28, che richiede un download di 4,45 MB: tra le novità troviamo ottimizzazioni per il sistema, che dovrebbero migliorare le performance in alcuni scenari.

Per quanto riguarda le cuffie Huawei FreeBuds 4i è in distribuzione la versione 1.9.0.186 (1,35 MB di download). Le novità non sembrano particolarmente numerose: il changelog menziona solo miglioramenti generici di stabilità.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, A71 5G, A31, OnePlus Nord, Huawei Band 6 e FreeBuds 4i

Potete verificare l’arrivo degli aggiornamenti su Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy A71 5G e Samsung Galaxy A31 recandovi in “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Percorso simile per OnePlus Nord, sempre passando per le impostazioni di sistema.

Per aggiornare Huawei Band 6 potete usare l’app Huawei Health, mentre per Huawei FreeBuds 4i potete passare dalle impostazioni Bluetooth dello smartphone associato oppure dall’app Huawei AI Life.

