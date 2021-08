Non sempre le applicazioni di sistema preinstallate su smartphone riescono a offrire un’esperienza d’uso veramente completa e con questo articolo vi andiamo ad elencare le 5 migliori applicazioni Android da utilizzare per l’uso scolastico e universitario.

Quelle di cui vi parleremo proseguendo nella lettura sono gratuite di base mentre altre offrono la possibilità di acquistare versioni pro (a pagamento) per poter sfruttare tutte le funzionalità a pieno. In particolare vi proporremo le 4 che reputiamo migliori e quella emergente, da tenere d’occhio per le sue potenzialità.

Le migliori app per gli studenti

Notion

Hai bisogno di uno spazio di lavoro in cui scrivere, pianificare e organizzarti, magari coordinandoti con altri studenti? Ti serve una piattaforma con funzionalità di modifica in tempo reale, che sia accessibile sia da app che da desktop?

Allora la prima applicazione che vi può essere utile è Notion, un’app che ci permette di organizzare e gestire al meglio il nostro lavoro. Notion ci consente di condividere contenuti, commentare e assegnare attività, promemoria ed è pensato per team o singoli individui che vog liono creare il proprio spazio di lavoro.

Per iniziare ad utilizzarla ci basta accedere all’interno dell’app, inserire un indirizzo E-mail, creare un nome utente ed inserire una password per far interagire la versione desktop con l’app. Completati tutti i passaggi avremo accesso alla pagina “Getting Started”, dalla quale potremo capire come usare il nostro workspace. Premendo le tre lineette in alto a sinistra potremo aprire una tendina nel quale selezionare il tamplate più adatto per il tipo di lavoro che dovremo fare. Per citare quelli più utilizzati: “Quick Note”, “Task List”, e “Reading List”, più le pagine che potremo personalizzare a nostro piacimento.

Come molti altri strumenti legati alla produttività, Notion ci consente di passare a delle versioni a pagamento con ben quattro piani tra cui puoi scegliere:

Gratuito : Ti consente di aggiungere alla tua pagina fino a 1000 contenuti con limiti di caricamento

: Ti consente di aggiungere alla tua pagina fino a 1000 contenuti con limiti di caricamento Personale : il piano personale costa 4 dollari al mese e può essere sottoscritto solo da un singolo membro, che può però ospitare ospiti e collaboratori in maniera illimitata.

: il piano personale costa 4 dollari al mese e può essere sottoscritto solo da un singolo membro, che può però ospitare ospiti e collaboratori in maniera illimitata. Team : il piano team costa 8 dollari al mese a membro. Non ci sono limitazioni al numero di membri e tutti hanno accesso a blocchi di memoria illimitata. Non si hanno limiti di caricamento di file e si possono utilizzare degli specifici strumenti di amministrazione per ogni membro.

: il piano team costa 8 dollari al mese a membro. Non ci sono limitazioni al numero di membri e tutti hanno accesso a blocchi di memoria illimitata. Non si hanno limiti di caricamento di file e si possono utilizzare degli specifici strumenti di amministrazione per ogni membro. Impresa: il piano impresa parte da 16 dollari a membro ed è destinato alle grandi aziende.

Notion è una delle applicazioni utilizzata maggiormente nel campo della produttività e tantissimi studenti si stanno trovando bene. Quindi se per caso non l’aveste provata consigliamo di farlo perché permette di organizzarsi in modo semplice ed intuitivo per qualsiasi lavoro dobbiate fare.

Exam Countdown

La seconda applicazione che proponiamo è utile soprattutto per coloro che sono in periodo di esami o per l’università o per la maturità di quinta superiore. Si chiama Exam Countdown e ci permette di tenere monitorate tutte le date specifiche degli esami che dovremo fare. Exam Countdown è gratuita, con all’interno annunci pubblicitari e con possibilità di passare ad una versione premium al costo di 1,19€ all’anno.

Appena entriamo nella schermata principale dell’app abbiamo due sezioni principali: la prima in cui andremo ad inserire gli esami ancora da svolgere e la seconda esami passati. Per aggiungere un esame occorre premere sul “+” in alto a destra e inserire tutte le informazioni richieste riguardo a quell’esame ad esempio: la materia, il giorno, l’orario, inserire un colore e l’icona adatta a quella materia per personalizzarla e infine un promemoria di avviso che sulla versione gratuita sarà disponibile soltanto il giorno prima dell’esame. Completato questo passaggio basta premere sulla spunta verde in alto per confermare l’inserimento dell’esame che poi visualizzeremo direttamente sulla schermata principale dell’applicazione.

Exam Countdown può tornare utile nell’organizzazione delle settimane di studio precedenti all’esame e avere tutte le date all’interno di una schermata unica, senza controllare ogni volta nei siti universitari o scolastici.

MindMeister

La terza applicazione è Mind Meinster che è pensata per lo studio, tramite smartphone, pc o tablet e per prendere appunti in modo schematico tramite la creazione di mappe concettuali.

Mind Meinster è possibile scaricarla gratuitamente dal Play Store avendo a disposizione le funzioni principali ma per sbloccare le altre occorrerà passare ad una versione premium di 5,99 al mese per l’uso individuale mentre per uso professionale è possibile passare alla versione da 9,99€ al mese.

L’applicazione è intuitiva da utilizzare e semplice: appena entrati bisognerà effettuare la registrazione, creando un account, e accettare i termini di condizione e privacy, dopodiché possiamo partire subito creando la nostra mappa mentale premendo sul “+” e inserendo titolo, argomenti e via così, in base al vostro utilizzo migliore per studiare. La peculiarità è che le mappe si possono creare con fantasia e personalizzazione creando collegamenti intuitivi ed efficaci per un miglior apprendimento. All’interno di Mind Meinster, inoltre, è possibile organizzare le stesse mappe mentali tramite cartelle per suddividere tutti gli schemi in modo chiaro e gestire il tutto al meglio.

Insomma, se state cercando un’applicazione che vi permetta di creare degli schemi per essere efficienti durante le vostre sessioni di studio, Mind Meinster fa al caso vostro.

CamScanner

Quante volte capita di dover scansionare dei documenti cartacei o fogli di appunti presi in classe ma non avete la stampante per digitalizzarli? Ecco che ci viene in aiuto l’applicazione chiamata CamScanner, che ci permette di sfruttare la fotocamera del nostro smartphone per scannerizzare qualsiasi foglio o documento abbiamo a portata di mano.

Anche qui, come nelle app precedenti, occorre fare il log-in tramite mail o numero di telefono per poi iniziare ad utilizzare lo scanner. Per scannerizzare si preme sul simbolo della fotocamera e all’apertura dall’interfaccia è possibile usufruire di tutte le funzioni che servono per eseguire uno scan efficace. Dopo aver scannerizzato il documento possiamo convertirlo in pdf o word in base a come si desidera condividere lo stesso file in maniera digitale.

L’applicazione possiede una versione a pagamento, con il costo di 59,99€ all’anno, nel quale potremmo sbloccare tutte le funzioni illimitate come ad esempio, editor PDF professionale, 100gb di spazio sul cloud, importare file da servizi di terze parti, rimozione della filigrana e annunci pubblicitari e altro ancora.

Se dovessimo tirare le somme su CamScanner si può dire che torna utile soprattutto se molto spesso non abbiamo a disposizione una stampante e se dobbiamo inviare documenti via mail o per messaggio in modo veloce con lo smartphone a portata di mano.

Pdf Reader

L’ultima applicazione è sempre quella più emergente se seguite questo format di top app da un po’ e questa volta tocca a Pdf Reader uscita il 9 giugno 2021 e disponibile gratuitamente sul Play Store con annunci in-app.

L’aspetto che ci ha colpito maggiormente di questa applicazione è la semplicità grafica con cui vengono mostrati i documenti che vogliamo aprire, curata nel dettaglio e questo ci permette di ottimizzare la lettura degli stessi. Quello che deve fare un lettore pdf lo fa senza troppe pretese ecco l’unico aspetto in più che abbiamo è la possibilità di visualizzare tutti i pdf aperti di recente e poter aprire altri documenti di testo presenti sul nostro dispositivo premendo sul 2+” presente nella schermata principale dell’applicazione.

Quindi se volete un lettore pdf semplice da utilizzare senza troppe funzioni blasonate che potrebbero farvi perdere un po’ di tempo, vi consiglio di scaricare Pdf Reader e di provarlo sul vostro smartphone Android.